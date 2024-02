El municipi s’ompli de color, música, pólvora i germanor amb els emocionants esdeveniments que marcaran la celebració tan valenciana.

Neus Villena i Gómez, fallera major de Massanassa de 2024

Massanassa ja té tot preparat per a encendre la metxa de les Falles de 2024 i tornar a impregnar els carrers d’alegria, color, música, germanor i olor de pólvora.

Va ser el passat 13 de gener quan les Falles de Massanassa van donar inici amb la solemne exaltació de la Fallera Major de 2024, Neus Villena i Gómez a l’Auditori Municipal. Un acte que va comptar amb la presència de la representació de les Juntes Locals Falleres de diversos municipis, les quatre comissions de Massanassa, l’alcalde i corporació municipal, i públic assistent que, a més, van poder disfrutar de l’espectacle en directe de la Falla El Charco de Catarroja.

Una extraordinària presentació d’una fallera massanassera que estima les Falles i que torna a ser la màxima representant de la localitat de l’Horta Sud per segona vegada, després de la seua proclamació en 2015 com a Fallera Major Infantil.

Seguidament, cada dissabte, el municipi ha viscut les presentacions oficials de les falleres majors, presidents, presidentes i corts d’honor de les quatre Falles de Massanassa:

Falla Jaume I, amb les germanes Cristina López i Roses i Lucía López i Roses com a fallera major i fallera major infantil. Acompanyades del seu president infantil, Joel Gutiérrez i Romero, i els presidents, Juan Miguel Carmona i Gavilán i Samuel Boix i Heredia.

amb les germanes Cristina López i Roses i Lucía López i Roses com a fallera major i fallera major infantil. Acompanyades del seu president infantil, Joel Gutiérrez i Romero, i els presidents, Juan Miguel Carmona i Gavilán i Samuel Boix i Heredia. Falla Poble Massanassa, amb la fallera major Sofía Cervera i Soria, i la fallera major infantil, Rocío Candel i Escusol, qui l’any passat va representar de meravella a Massanassa sent la representant infantil. Ambdues, acompanyades de la seua Junta Gestora.

amb la fallera major Sofía Cervera i Soria, i la fallera major infantil, Rocío Candel i Escusol, qui l’any passat va representar de meravella a Massanassa sent la representant infantil. Ambdues, acompanyades de la seua Junta Gestora. Falla El Divendres , amb la fallera major Elisa Rodrigo i Forner, i la fallera major infantil Mireia Moreno i Arnal. Acompanyades per la seua presidenta, Mari Carmen Belmonte i Blanch, i el president infantil, Arnau Barrios i Gimeno.

, amb la fallera major Elisa Rodrigo i Forner, i la fallera major infantil Mireia Moreno i Arnal. Acompanyades per la seua presidenta, Mari Carmen Belmonte i Blanch, i el president infantil, Arnau Barrios i Gimeno. Falla L’Alqueria, amb la fallera major Amparo García i Alós, i la fallera major infantil, Aitana Baixauli i Zafra, qui repeteix càrrec infantil enguany. Ho faran acompanyades del seu president, Cristian Caballero i Ballester.

Massanassa despertarà el dissabte 24 amb ambient faller amb la posada de banderes falleres que entonaran els carrers del municipi amb la il·lusió de la festivitat. El mateix dia, a les 20:00h en la Plaça de les Escoles Velles, serà l’esperada Crida per a donar el tret d’eixida a la festa valenciana.

El divendres 1 de març, a les 20:30h a la Sala Gabriel Cualladó de l’Auditori Municipal, tindrà lloc l’Exposició del Ninot, que seguirà el dissabte 2 de març amb la tradicional Cavalcada del Ninot a les 19:00h per diferents carrers del municipi, fins a finalitzar en la Plaça de les Escoles Velles.

El divendres 15 de març es farà la Plantà de les Falles i el dissabte 16 de març tindrà lloc l’entrega de premis a les 19:00h en la Plaça de les Escoles Velles.

Els actes festius fallers continuaran el dilluns 18 de març amb l’ofrena de flors a les 19:00h. La concentració de les comissions serà en el C/de la Font Cabilda i es realitzarà un recorregut fins a arribar a la Plaça de l’Església on es farà l’entrega dels rams a la Verge. Una ofrena que anirà acompanyada per la Banda de Música del Centre Instructiu i Musical de Massanassa (CIMM).

Finalment, el dimarts 19 de març, les melodies de la dolçaina i el tabal brindaran d’alegria els carrers de Massanassa en un passacarrer que donarà inici a les 12:00 hores des de la Plaça de les Escoles Velles fins a arribar a les 12:30h a l’Església Parroquial de Sant Pere, on se celebrarà la Missa en honor a Sant Josep.

A continuació, el passacarrer seguirà fins a l’Avinguda Josep Alba i Alba, on l’Ajuntament de Massanassa tornarà amb la seua gran Mascletà a les 14:00h per a fer vibrar a tots els veïns i veïnes i acomiadar les Falles de 2024 com ja és de costum per a tots els valencians i valencianes: amb so, color i pólvora.

La Cremà posarà el fermall final a la temporada fallera, un acte que transmetrà, com cada any, un cúmul d’emocions pel final de les Falles, però també per la felicitat de tornar a celebrar-les i per tota la suma d’experiències viscudes.

L’alcalde de Massanassa, Paco Comes, i president nat de la Junta Local Fallera, convida a tota la població a eixir als carrers, a unir-se a la germanor fallera, i a viure i disfrutar de les Falles cada segon per a recordar-les. “Agraïsc el treball de la Junta Local Fallera i de les quatre Falles per fer possible que any rere any els nostres veïns i veïnes visquen esta festa”, afirma Comes.