Massanassa guanya la campanya “El Repte del Reciclatge”

La localitat ha aconseguit incrementar l’aportació d’envasos lleugers en el contenidor groc en un 36,34% respecte a l’any anterior, i ha obtingut la major taxa de recuperació en quilos per habitant i any amb un percentatge del 19,37%.

L’Ajuntament de Massanassa ha repartit els 6.000 euros del premi per a destinar-los a l’Associació Natania (d’ajuda a persones sense llar) i a Càritas Massanassa.

Massanassa ha resultat ser la guanyadora de la campanya “El Repte del Reciclatge”. Organitzada per Ecoembes i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en col·laboració amb l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).

“El Repte del Reciclatge” es va desenvolupar durant el primer semestre de 2022. En un total de 19 municipis de l’Àrea Metropolitana de València, àmbit de l’EMTRE. Tots els municipis participaven en el marc d’un repte on el qual el guanyador seria la localitat que aconseguira augmentar com a mínim, el 10% l’aportació total de residus depositats en el contenidor groc durant els mesos de campanya. Respecte al mateix període de l’any anterior. De tots ells, el que, a més, durant eixe període, obtinguera la taxa de recuperació major en quilos/habitant/any.

Lliurament del premi

El lliurament del premi, realitzat este matí en un acte públic en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Massanassa. Ha comptat amb la presència de l’alcalde de Massanassa, Paco Comes, acompanyat d‘Isaura Navarro. Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Juan Manuel Alonso de Velasco, responsable de Màrqueting d’Ecoembes, i Sara Bort, gerent de l’EMTRE. També, de la representació de les dos associacions: Sandra Hernández, de Natania, i Miguel Alejandro Gómez, de Cáritas Massanassa.

“Hui és un dia per a celebrar, en primer lloc, per l’existència d’estes campanyes que recorden la importància del reciclatge. En segon lloc, per la participació dels veïns i veïnes de Massanassa que són els que han fet possible incrementar esta xifra de reciclatge al nostre poble. Hem de seguir en el bon camí”, expressa l’alcalde, Paco Comes. Afig, a més, l’orgull de poder repartir els 6.000 euros del premi a dos associacions que treballen dia a dia per ajudar de manera directa a les persones més necessitades.

La importància de l’educació ambiental

Isaura Navarro, ha donat l’enhorabona a l’Ajuntament de Massanassa per la labor i el treball realitzat. En la seua intervenció destaca la importància de l’educació ambiental per a ajudar a fer eixa tasca de la conscienciació a tota la ciutadania. Però, també, el simple gest de reciclar: “Una de les coses més senzilles que podem fer és reciclar. Necessitem que cadascun de nosaltres a la seua casa prenga eixa decisió de reciclar i, també, de reutilitzar”, afirma la consellera, Isaura Navarro.

Per part seua, Sara Bort, ha felicitat la població pels bons resultats obtinguts. Ha realitzat una lectura positiva sobre el balanç de l’any, quant a les dades recollides per l’EMTRE. També, destaca la importància de l’educació ambiental. Sense oblidar la correcta separació de residus. Per això l’èxit d’esta classe de campanyes, ja que la present comptava amb xarrades informatives a la ciutadania i de sensibilització a l’alumnat en tots els pobles participants del repte.

Juan Manuel Alonso de Velasco, ha recordat la campanya i el seu objectiu, al mateix temps que ha agraït a tots els veïns de tots els municipis participants la seua col·laboració. Ha aprofitat l’ocasió per a continuar animant-los al fet que continuen separant els seus envasos i depositant-los en els contenidors que corresponguen i així ajudar, en la mesura dels possible, al medi ambient.

El Repte del Reciclatge

La campanya va recórrer durant els mesos d’abril i maig els 19 municipis seleccionats de la zona de gestió de l’EMTRE. Per a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de reciclar. L’objectiu final era que les ciutadanes i els ciutadans separaren correctament els envasos destinats al contenidor groc -envasos de plàstic, lates i briks- i al contenidor blau -envasos de paper i cartó-, així com la resta de residus, per a augmentar la seua aportació.



L’activitat va tindre molt bona acollida per part de tots els ajuntaments participants. A més els seus veïns, i va aconseguir interactuar amb més de 17.000 persones que es van acostar a alguna de les múltiples activitats que es van realitzar durant la campanya.



En eixa línia, durant la campanya, a més de les accions de carrer, es van dur a terme més de 120 xarrades informatives i de sensibilització a quasi 4.000 alumnes de diferents centres educatius de la zona.

Amb esta campanya es perseguix la interacció “cara a cara” amb el ciutadà.

Intentant que totes les accions siguen permeables a les organitzacions, tradicions i cultura de l’àmbit geogràfic sobre el qual s’actua. Es tracta que les mateixes institucions, organitzacions, clubs socials i esportius, associacions i centres d’ensenyament de cada localitat siguen partícips i impulsores de la iniciativa. Les seues accions in situ permeten arribar al major nombre possible de veïnat i llars amb la finalitat de multiplicar els resultats de la campanya: informar correctament i resoldre dubtes per a augmentar la separació correcta de residus d’envasos, fent possible el seu posterior reciclatge.