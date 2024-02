L’entitat local segueix una línia de treball que aposta per la col·laboració públic-privada perquè les empreses del polígon industrial contracten persones desocupades de la localitat.



Les ajudes municipals per contractar veïns i veïnes de Massanassa sense treball poden aconseguir fins als 4.500 per cas

L’Ajuntament de Massanassa, a través de la seua Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local, Reforça Massanassa, ha signat un conveni amb l’empresa Macron Sports Hub València. Amb l’objectiu de col·laborar per a fomentar la inserció laboral de les persones desocupades de la localitat.

Una línia de treball per la qual aposta l’ajuntament i que consisteix a visitar empreses situades en el polígon industrial. Dins d’un tracte pròxim i pròxim, per a conéixer les seues activitats i oferir els diferents tipus d’ajudes municipals i recursos dels quals es poden beneficiar.

Això és, de les diverses accions que l’entitat local duu a terme relatives a l’àmbit de l’ocupació. Exemple d’això és la galeria empresarial, el portal d’ocupació municipal o les ajudes a la contractació de persones sense ocupació que siguen de Massanassa. Que poden aconseguir fins als 4.500 euros.

“Comptem amb un polígon industrial que compta amb més de 350 empreses”, afirma l’alcalde de Massanassa, Paco Comes. “La col·laboració públic-privada és essencial per a fomentar treball i, des de l’ajuntament. Continuarem treballant per a col·laborar amb les empreses i aconseguir un augment de la contractació dels nostres veïns i veïnes que estiguen sense treball”. Manifesta Menges.

Macron Sports Hub València és una marca de roba esportiva d’alta qualitat que vist atletes professionals i jugadors aficionats de diferents tipus d’esport com poden ser: futbol, pàdel, rugbi, bàsquet, voleibol, entre altres.

El conveni signat mostra la voluntat de l’empresa a facilitar els llocs de treball que necessite cobrir a Reforça Massanassa que. Mitjançant el portal d’ocupació, tractarà de cobrir les vacants amb el veïnat inscrit de la localitat.

Una plataforma competent que facilita perfils professionals a les empreses que ho sol·liciten de forma completament gratuïta.

De fet, un total de 190 persones noves es van inscriure al portal de la localitat en 2023. Es van gestionar 120 perfils -un 23,70% més respecte a l’any anterior-, i 45 han sigut les noves empreses que es van registrar en la base de dades.

Aquests convenis d’inserció laboral es realitzen des de l’any 2021 amb diferents empreses situades en el polígon industrial de Massanassa i han fomentat que cada vegada siguen més les ofertes que es gestionen des de Reforça Massanassa.