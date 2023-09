Projectes cofinançats pel Fons Social Europeu, l’ajuntament ha aconseguit una subvenció de 88.140,48 euros. De la suma dels dos programes per a la contractació d’un any de persones demandants d’ocupació als Espai Labora.

L’Ajuntament de Massanassa ha contractat quatre persones seleccionades dels programes EMPUJU i EXPLUS 2023.

Esta setmana, s’han iniciat els contractes de tres incorporacions que pretenen donar suport a les tasques de la brigada municipal. En les àrees d’obra de paleta, jardineria i pintura.

De la mateixa manera, un perfil de disseny gràfic i multimèdia que treballarà per a potenciar les campanyes de difusió dirigides a la ciutadania.

“Les seues incorporacions suposen una millora per al servici donat als nostres veïns i veïnes. Però també el foment de l’ocupació a persones que fins ara estaven sense treball i que. Gràcies a estos programes, adquiriran experiència en l’àmbit de l’atenció i administració pública”, afirma l’alcalde de Massanassa, Paco Comes.

El procés selectiu s’ha dut a terme a través de l’Espai Labora de Catarroja. Que ha facilitat els perfils que complien amb els requisits de les convocatòries en les quals s’emmarquen les contractacions.

La contractació tindrà un període de 12 mesos de duració i se sustentarà dins del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus 2021-2027 mitjançant una subvenció que ha aconseguit l’Ajuntament de Massanassa que ascendeix a un total de 26.582,28 euros per a l’EMPUJU i de 61.558,20 euros per a l’EXPLUS.

El programa EMPUJU va dirigit a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys, les quals han d’haver finalitzat els estudis exigits en l’ocupació sol·licitada i estar inscrites com a demandants d’ocupació, així com en el Programa de Garantia Juvenil.

Quant a l’EXPLUS, està ideat per a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys que, de la mateixa manera, estiguen inscrites com a demandants d’ocupació als Espai Labora.