Massanassa obri el termini per a demanar les prestacions econòmiques individualitzades d’emergència social

La partida habilitada pel consistori per a aquesta convocatòria de 2024 ascendeix a un total de 100.000 euros.

L’Ajuntament de a través dels Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Àrea de Benestar Social, ha llançat un any més la convocatòria per a sol·licitar les prestacions econòmiques individualitzades d’emergència social

L’Ajuntament de Massanassa, a través dels Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Àrea de Benestar Social. Ha llançat un any més la convocatòria per a sol·licitar les prestacions econòmiques individualitzades d’emergència social. Que per al present exercici de 2024 compta amb una partida que ascendeix a una quantia de 100.000 euros. Que van destinades a persones, unitats familiars i/o de convivència, per a pal·liar i remeiar una situació greument deteriorada, d’urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis.

L’administració local persegueix un objectiu molt clar que així manifesta l’alcalde de Massanassa, Paco Comes: “Aconseguir que ningú es quede arrere”.

Així, l’ajuntament atorga aquesta prestació amb la finalitat d’aconseguir un normal desenvolupament humà i social per a previndre situacions de risc o d’exclusió social. Així com a proporcionar la cobertura de les necessitats bàsiques i d’emergència social de la ciutadania, tenint per objecte pal·liar temporalment l’absència o insuficiència d’ingressos.

En la convocatòria de 2023, l’Ajuntament de Massanassa va atorgar 80.000 euros amb 212 ajudes tramitades.

“Aquestes ajudes són fonamentals, essencials en un ajuntament per a ajudar als seus veïns i veïnes que més el necessiten. Unes ajudes que se sumen a unes altres que tenim a nivell municipal no menys importants. Com són les d’inclusió social de menors, les del foment de la natalitat amb la targeta bebé. També les dirigides a oferir un suport familiar per a l’escolarització i menjador de primer cicle d’educació infantil”, expressa Menges.

En concret, les prestacions econòmiques individualitzades d’emergència social, es tracten d’ajudes de caràcter extraordinari amb caràcter finalista. Havent de destinar-se únicament a l’objecte per al qual hagen sigut concedides; són de caràcter subsidiari, si és el cas,complementari. A més, són compatibles amb tota mena de recursos i prestacions socials de contingut econòmic previstos en la legislació vigent que pogueren correspondre a la persona beneficiària o a qualsevol de les persones membres de la seua unitat familiar o de convivència. Sempre que aquestes no cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajuda.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 31 d’octubre de 2024. De manera extraordinària fins al 30 de novembre de 2024, a través del Registre Auxiliar de Serveis Socials, situat al Carrer Major nº15, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en el art.16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les persones interessades poden contactar amb el Centre de Serveis Socials d’Atenció Primària de Massanassa i consultar les bases de la convocatòria en l’apartat corresponent de la pàgina web municipal.