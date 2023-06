Massanassa posa inici a la tercera edició de Comerç amb Premi

Els comerços locals que desitgen adherir-se, podran fer-ho fins al 4 de setembre.

Comerç amb Premi reparteix un total de 16.000 euros en 130 premis de 100 euros i un de 3.000 euros.

L’administració local signatura un conveni amb l’Associació de Comerciants de Massanassa per a impulsar activitats de promoció del comerç local en el municipi.

L’Ajuntament de Massanassa, a través de Reforça Massanassa, ha obert el termini perquè els establiments interessats a participar en Comerç amb Premi 2023 presenten les seues sol·licituds fins al 4 de setembre.

Esta serà la tercera edició, que se celebrarà del 15 de setembre al 8 de novembre. On les persones que consumisquen en el comerç local entraran en el sorteig de 130 premis valorats en 100 euros i un premi de 3.000 euros. El sorteig tindrà lloc el 15 de novembre. On, les persones que resulten guanyadores, podran gastar els seus premis mitjançant targetes bancàries en els comerços adherits a la campanya.

Els establiments que s’inscriguen, rebran tiquets del sorteig per a repartir i un pack de material de difusió perquè la clientela conega que participa en Comerç amb Premi 2023. A més, els comerços inscrits seran els únics en els quals es podran gastar els premis valorats en 16.000 euros.

A fi de simplificar la inscripció, aquells comerços interessats a participar. Hauran d’enviar un correu electrònic a aedl@massanassa.es. Amb l’assumpte “Adhesió a Comerç amb Premi” i de text: nom del negoci, nom del titular, adreça de l’establiment, número de comerç del TPV i telèfon de contacte.

“Des de l’Ajuntament de Massanassa estem al costat del nostre comerç local. Volem que estiga en el nostre municipi i siga volgut per tota la població”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa. “Hem aconseguit que Comerç amb Premi siga un dels esdeveniments més esperats de l’any. On, a més de sortejar 131 premis econòmics, ajudem als nostres comerciants i fomentem la compra dins del poble atorgant un total de 16.000 euros”, afegeix.

Una idea de treball que persegueix l’administració local. Que també està vinculada a la seua recent signatura de conveni amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Massanassa (ACEMASS) amb l’objectiu d’impulsar activitats de promoció del comerç local en el municipi.

Esta signatura es produeix després de la renovació que l’associació ha realitzat en la seua junta directiva. Que pretén consolidar el paper de l’entitat i crear nous projectes de sensibilització entorn al comerç de proximitat. El conveni contempla una subvenció nominativa de 3.000 euros que l’associació invertirà en les campanyes de dinamització comercial durant l’any 2023.