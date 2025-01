Massanassa prolonga l’entrega dels regals del dia de reis gràcies a la iniciativa de G10

L’Auditori Municipal de Massanassa ‘Salvador Seguí’ ha rebut les últimes visites per a recollir els últims regals del dia de reis per als xiquets i xiquetes del municipi o escolaritzats al mateix.

Aquesta iniciativa, elaborada per l’associació catalana G10, s’ha dut a terme perquè cap xiquet i xiqueta es quede sense la il·lusió d’aquesta festivitat després de la DANA. Posterior a la cavalcada i al repartiment dels regals del 5 de gener, el grup de voluntaris de Castelldefels (Barcelona) s’ha encarregat que els xiquets i xiquetes d’entre 5 i 12 anys que no pogueren rebre els seus regals durant la nit de reis, puguen recórrer aquests dies per poder recollir-los.

La donació dels joguets ha sigut possible gràcies al mètode d’entrega de les cartes dirigides al patge reial. Des de l’Ajuntament de Massanassa es rep amb molta estima aquest tipus d’iniciatives solidàries que fan que la màgia del nadal no es perda entre els més menuts i menudes afectats de la zona.