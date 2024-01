Reforça Massanassa ha llançat l’enquesta sobre necessitats formatives per a dissenyar el Pla Formatiu de 2024.

Durant 2023, un total de 104 persones van participar en les accions formatives.

L’Ajuntament de Massanassa, a través de Reforça Massanassa, torna a posar en marxa el seu Pla Formatiu Anual per a persones desocupades del municipi.

Com tots els anys, l’Agència de Desenvolupament Local, ha llançat un formulari perquè les persones interessades mostren la seua opinió amb la condició de configurar amb detall els tallers formatius a realitzar durant 2024.

Al llarg del 2023, han sigut un total de 104 persones les que s’han unit a les diferents accions formatives dutes a terme, dirigides a millorar els perfils professionals de les persones desocupades i empleades de Massanassa.

Els cursos impartits sempre van dirigits a l’oferta i els perfils laborals que necessiten les empreses de Massanassa i de la zona. Així, l’any passat els cursos realitzats van ser els següents: de manipulació d’aliments, carnet de carretoner/a, operacions logístiques i auxiliars de magatzem amb pràctiques en empresa incloses, monitor de menjador escolar i d’atenció comercial.

A més, l’Ajuntament de Massanassa, a fi de fomentar l’ocupació, segueix la seua aposta realitzant tallers enfocats a la millora del curriculum vitae (CV) de les persones usuàries del servei. Aquests tallers pretenen solucionar la problemàtica detectada entorn a l’elaboració d’un currículum. En total, 49 persones han participat en aquests tallers en cinc grups diferents durant 2023.

“Són tallers en grup on els tècnics de Reforça ensenyen les pautes bàsiques de l’elaboració d’un currículum, atenen individualment cada cas per a potenciar-lo i informen sobre les diferents plataformes d’ocupació i formació per a facilitar el procés de cerca d’ocupació”, afirma l’alcalde de Massanassa, Paco Comes. “Una acció formativa que també hem introduït als joves del programa Jove Oportunitat (JOOP)”, afig.

Totes aquestes actuacions formatives, se sumen a la política d’ocupació de Massanassa que compta amb un Portal d’Ocupació Municipal on les persones interessades poden inscriure’s a les ofertes d’ocupació que incorporen les empreses de la zona.

En 2023, un total de 190 persones es van inscriure al portal de la localitat. Quant a les ofertes d’ocupació, durant 2023 s’han gestionat 120 perfils, un 23,70% més respecte a l’any anterior. Aquestes ofertes han sigut registrades tant directament per les empreses en el portal com des de l’agència, sent un total de 45 noves empreses registrades en la base de dades de la web, cosa que significa un augment del 53,30% respecte a l’any anterior.



Amb tot, l’elaboració del Pla Formatiu de Massanassa de 2024, es troba en fase de desenvolupament a través de la consulta mitjançant una enquesta en línia molt breu amb quatre preguntes a seleccionar. “La formació que proposem s’ajusta cada any a les necessitats que manifesten els usuaris del servei”, manifesta l’alcalde.