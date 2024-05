L’Ajuntament de Massanassa signa un conveni de col·laboració amb Adecco Learning & Consulting per a realitzar formacions gratuïtes a la població

La primera acció formativa del projecte #BretxaDigital tindrà lloc del 27 al 31 de maig a l’Escola d’Adults Municipal amb el curs «Troba ocupació per internet».

El projecte #BretxaDigital de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que desenvolupa Adecco Learning & Consulting i que és finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea. És un programa de capacitació digital de la ciutadania amb 16 accions formatives que naix amb l’objectiu de millorar les competències digitals i formar a més de 74.000 persones en tota la Comunitat Valenciana, per a reduir la bretxa digital, posant especial èmfasi en col·lectius en risc d’exclusió digital: persones majors de 45 anys, persones desocupades, persones amb baixos nivells de renda i nivell educatiu bàsic i residents de zones no urbanes.

Víctor Tatay, director d’Adecco Learning & Consulting de València: “Adecco ha sigut l’adjudicatària d’este projecte que arranca en 2024 i estarà en vigor fins a juny de 2026, un repte molt important perquè hem de formar a més de 74.000 persones en tota la Comunitat Valenciana”, afirma Tatay. “A Massanassa iniciem les formacions este mes sobre cerca d’ocupació i està previst, que el mes de juliol, comencem a treballar amb la població més jove del municipi amb continguts que giren al voltant de la intel·ligència artificial”, afegeix.

Amb un conveni de col·laboració inicial de 12 mesos, l’Ajuntament de Massanassa iniciarà la seua primera formació del 27 al 31 de maig en horari de 09:00h a 14:00h a l’Escola d’Adults, situada a la Plaça de l’Alqueria de Sòria. Es tracta del curs «Troba ocupació per internet» amb 25h de duració per a realitzar un recorregut introductori i descriptiu per les diferents tecnologies digitals que actualment existeixen per a millorar l’ocupabilitat.

Les persones participants aprendran a realitzar cerques simples a través dels cercadors d’ús generalitzat (Google, Bing, Yahoo!…) per a accedir a informació, recursos i servicis; utilitzar el correu electrònic de manera activa: consultar, enviar/reexpedir i respondre correus electrònics, a un o diversos destinataris, així com saber diferenciar i utilitzar els camps “Per a” i “CC”; participar en la dinàmica del treball col·laboratiu, proporcionant i rebent feedback; i ser capaç d’intervindre en fòrums de manera bàsica i diferenciar les intervencions grupals de les individuals.

Una primera presa de contacte que seguirà del 10 al 14 de juny en el mateix horari i lloc amb el curs «Les xarxes socials per a millorar la teua ocupabilitat», i que continuarà amb la posada en marxa de més accions formatives presents en el projecte #BretxaDigital al llarg de l’any.

“Des de l’Ajuntament de Massanassa treballem per oferir una formació constant als nostres veïns i veïnes, a través del nostre Pla Formatiu Anual de Reforça Massanassa, tallers dirigits a jóvens o, per exemple, l’Escola de Comerç amb classes dirigides per professionals en actiu del món del màrqueting, la comunicació i el disseny perquè ningú es quede arrere”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa. “Estic molt content que amb este conveni de col·laboració, s’oferisca un catàleg de formació més ampli i 100 % gratuït del qual el nostre veïnat puga aprendre i beneficiar-se de totes les competències digitals que s’adquireixen i que hui dia són necessàries”, afegeix l’alcalde.

Amb este compromís ferm per part de l’Ajuntament de Massanassa i Adecco Learning & Consulting, es marca l’inici d’una etapa de capacitació i desenvolupament per a la població, un pas significatiu cap a un futur més inclusiu i de reducció de la bretxa digital.