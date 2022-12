L’Ajuntament de Massanassa treballa per a establir un programa d’integració i inclusió social. El consistori té com a objectiu a curt termini, portar a terme este pla que ajudarà a les persones que estan en risc d’exclusió social. Per a preparar-lo, segons l’alcalde de Massanassa, Paco Comes, s’ha treballat conjuntament amb diferents entitats que tracten directament amb un ampli sector de la societat, sobretot aquella que és més vulnerable.