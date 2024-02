Tot i no fer un partit brillant, MAXCOLCHON NBALZIRA aconseguia dissabte una nova victòria a la pista del Picken Claret que el consolida al capdavant de la classificació i li permet afrontar la Copa amb la confiança que dona una excel·lent ratxa de 13 victòries consecutives.

No obstant la diferència del marcador final, l’encontre va ser molt igualat i tan sols en l’últim quart els alzirenys aconseguien posar terra pel mig.

Els visitants semblaren entrar al partit disposats a marcar distàncies des del principi, de manera que als 5 minuts el seu avantatge ja fregava els 10 punts, però Picken aprofitant algunes segones opcions retallava a només un punt la diferència al final del primer quart (21-22).

Tots dos equips tingueren problemes per anotar durant el segon quart que acabava amb un raquític 7-11 i amb als blaugrana 5 punts dalt (28-33).

Els locals milloraren les seues prestacions durant el tercer acte, i si bé la seua anotació no va ser molt alta, deixaven el seu rival amb només 10 punts per tal d’encarar l’últim quart amb un ajustadíssim 42-43.

Va ser al llarg dels 10 minuts definitius quan els de la Ribera mostraren les qualitats que els han portat al lideratge. Mentre que el rival acusava el cansament i l’eliminació per personals d’un parell de jugadors, l’equip alzireny, amb una rotació més ampla, aconseguia per fi córrer con acostuma i anotar de la línia de 6,75 (quatre triples en este quart per tan sols un durant la resta) per tal d’obtindre una clara victòria final per 52-68.

El proper cap de setmana MAXCOLCHON NBALZIRA no jugarà el corresponent partit de lliga per haver de disputar la Copa Senior Autonómica que tindrà lloc en Guadassuar, en la que també participaran Basquet Comenius, CB Escolapias SMA i CB Ifach Calpe.

La primera cita serà el dissabte 10 de febrer a les 17:00 contra Bàsquet Comenius mentre que la final la disputaran el diumenge a les 11:00 els guanyadors de les dos semifinals. El campió de la Copa aconseguix directament l’ascens a Primera Divisió, títol que comportaria una merescuda recompensa al gran treball de Dani Cuenca i els seus jugadors.