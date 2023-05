Mayor: ‘El Xec Bebé de Cullera serà de 1.000€ a partir del segon fill’

Cullera se suma així als incentius que convertiran a les famílies amb 2 fills en famílies nombroses en la Comunitat Valenciana

La pròxima legislatura a Cullera ha de ser la de la consolidació d’un projecte de ciutat moderna, sostenible, socialment justa i amb una economia forta. Així ho ha manifestat hui el candidat a la reelecció, Jordi Mayor, durant la presentació del seu projecte polític per als pròxims anys.



En un acte multitudinari celebrat en el Saló Multiusos del Mercat i abrigallat per tota la candidatura socialista i per centenars de veïnes i veïns. Mayor ha anunciat que si revalida l’alcaldia, el Xec Bebé de Cullera serà de 1.000 euros a partir del segon fill. La capital turística de la Ribera se suma així als incentius que convertiran a les famílies amb dos fills. En famílies nombroses en la Comunitat Valenciana.

Construcció del Centre de Dia





Amb aquesta mesura, l’actual alcalde de Cullera reforça les polítiques socials l’eix principal de les quals d’acció continuaran sent les persones. En aquesta línia, Mayor també ha anunciat que faran realitat la construcció del Centre de Dia que albergarà els Serveis Socials integrals del municipi. ‘Convertirem l’antic magatzem de Cabanilles en un Centre de Serveis Socials de referència’, ha assenyalat.



Mayor ha manifestat també la seua intenció de continuar transformant Cullera en una ciutat accessible i amable, articulant tots els barris del municipi ‘perquè Cullera és un sol poble’.





Propostes





En aquest sentit el candidat a la reelecció ha explicat les propostes que duran a terme en cadascun dels barris de la ciutat. Amb l’objectiu de millorar la vida de tots els seus veïns i veïnes.



Per exemple en el barri del Raval, a més del Centre de Dia i de Serveis Socials, es reurbanitzarà el carrer València. En el barri de Sat Antoni, es durà a terme la reforma de la façana marítima. També es reurbanitzaran el carrer Caminàs i els carrers per als vianants.



Amb l’objectiu de continuar ‘cosint’ la ciutat per a unir l’altra part del riu al centre. Es reurbanitzarà el Pont de la Bega per a convertir-lo en un mirador al riu. Amb la pacificació del trànsit i donant-li també un major valor estètic.

La Casa de l’Ensenyament serà el nou Ajuntament





A més la Casa de l’Ensenyament serà el nou Ajuntament de Cullera. I l’antiga seu d’UGT, situada al carrer del Vall, es convertirà en la nova Biblioteca Municipal.



Un altre punt a destacar serà la inversió en totes les pedanies de Cullera: Mareny, Far i Brosquil. ‘Mai s’ha invertit tant en la nostra pedanies’, ha recordat en aquest sentit Mayor.



Totes aquestes propostes seran possibles gràcies a ‘una Cullera econòmicament fort, amb un ajuntament sanejat, una economia al servei del creixement i de l’ocupació i un sector turístic potent’, ha destacat l’actual alcalde.





Compromisos i credibilitat





En l’acte de hui, que ha sigut el primer de la campanya dels socialistes de Cullera. El candidat a la reelecció, Jordi Mayor, ha aprofitat per a recordar que és temps de proposar i d’assumir compromisos. ‘És el temps en el qual us hem de convéncer, com vam fer fa 4 anys, que amb nosaltres i nosaltres, Cullera guanya’.



Mayor ha afirmat també que per a convéncer fa falta credibilitat, una credibilitat que no es guanya en 15 dies de campanya. ‘La credibilitat es guanya amb el treball que has fet tots els dies durant els últims anys’, ha matisat.



En aquest sentit, ha definit les seues propostes com ‘un projecte d’èxit’ per a la Cullera dels pròxims quatre anys. Que apel·la a la il·lusió, a una societat més justa, més inclusiva i més diversa, amb una economia forta, sòlida i sanejada que no deixa arrere a ningú.