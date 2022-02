L’alcalde exigeix que les platges del municipi deixen de ser l’abocador del Xúquer i demanda solucions per a les platges del sud

Cullera porta fins a les Corts Valencianes la seua històrica reivindicació per a una solució viable i duradora als efectes que els temporals causen a les seues platges.



L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha comparegut hui en el parlament valencià per a exigir una resposta «seriosa i immediata» que pose fi a una situació que ha qualificat de «inexplicable i onerosa injustícia».



La màxima autoritat local ha xifrat en més d’un milió d’euros els costos que han suposat per a les arques municipals la reparació dels danys causats per les successives DANAS que al llarg dels sis últims anys han assotat al territori valencià.



«Els barrancs, afluents o conques, el manteniment de les quals no haja sigut degudament previst, acabaran a les nostres platges en un immens abocador de residus de tota classe, la gestió dels quals sufraga l’únic municipi i Administració que no els haurà generats: Cullera», ha denunciat Major.



L’alcalde de capital turística de la Ribera ha incidit en el mal no sols ambiental que causa als més de 15 quilòmetres de la costa cullerenca, sinó també en el perjudici que estes situacions causen en el principal motor econòmic de la localitat: el turisme.



Platges del sud



Així mateix Jordi Mayor ha posat l’accent en la regressió que pateixen les platges del sud. Com a exemple d’això ha assenyalat el Brosquil, on en els últims deu anys s’ha perdut tot el cordó dunar i terres que eren camps de cultiu són ara la primera línia de costa.





En eixe sentit, ha reclamat «un impuls encara més urgent per a l’execució de les obres previstes per a la recuperació i defensa del nostre litoral sud».



Tal com ha posat en relleu, «és urgent, afecta a cases i cultius, vides d’homes i dones que tenen noms i cognoms i viuen en el Dosser, el Marenyet o en el Brosquil de Cullera».



Finalment, ha reflexionat que «cada DANA, cada nou temporal ja no es pot considerar una catàstrofe imprevista a la qual destinar recursos extraordinaris extrets d’un fons de contingència. El canvi climàtic és un fet, no són fets extraordinaris».



Per eixe motiu, «s’ha de valorar i estudiar la necessitat de proveir-se de línies pressupostàries específiques pel que fa a la retirada, gestió i neteja de les àrees del litoral limítrofs a la desembocadura de rius i barrancs».

