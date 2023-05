Els socialistes aconsegueixen un ple absolut en el primer acte de precampanya de les municipals

«Presentem una candidatura plena de persones que han demostrat que saben defensar Cullera. I a ells, hem afegit gent nova. Que ve a aportar idees a redoblar les ganes i la il·lusió per a continuar impulsant el nostre projecte de ciutat». Ha assegurat l’alcalde i de nou candidat a revalidar l’alcaldia, Jordi Mayor.



Amb un ple absolut, els socialistes han donat a conéixer aquest dijous a la vesprada. L’equip de persones que acompanyaran a Jordi Mayor en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig.



Abrigallats per centenars de veïns i veïnes que s’han donat cita en el renovat Passeig Doctor Alemany. Durant l’acte s’ha anat presentant una a una a totes les persones que formen part d’aquesta candidatura. Que en els llocs d’eixid a manté a l’equip que ha liderat el gran canvi a Cullera durant aquests últims anys i que també incorpora importants novetats per a reforçar un gran projecte de ciutat.

La candidatura socialista



La candidatura socialista combina l’experiència en la gestió aportada pels actuals regidors Sílvia Roca, Salvador Tortajada, Débora Marí, Bernat Escolà, María José Terrades, Javier Cerveró, Marta Tur, Àlex Morales, Susi Melià i Juan Carlos Alandete, i incorpora nous fitxatges com el jove, Víctor López, bomber industrial de professió; l’economista Sandra Sánchez o Ana Bou. Qui va coordinar la iniciativa solidària per a cosir màscares portada per persones voluntàries de Cullera durant la pandèmia.



Mayor confia també en els joves per al seu pròxim equip. Per això en la llista apareixen noves incorporacions procedents de Joves Socialistes de Cullera com Roberto Català, David Peiró i Andrea Cantos.



Ricardo Fenollar, Amparo Jover, Francisco Navarro, Elisabeth Aquino, Cristina Palomares, Juanvi Armengot, Carmen Llopis, Ximo Micó, Conxa Piris i Rafael Figueres, completen la candidatura a les pròximes eleccions municipals.





#AmbTu





L’acte s’ha tancat amb la intervenció del candidat Jordi Mayor. Que ha posat en valor el treball i gestió realitzat pel seu equip de govern durant aquests últims anys marcats per la pandèmia, al mateix temps que ha agraït al poble cullerense el seu compromís i solidaritat.



«Governar és un esforç col·lectiu de totes les persones que vivim en aquesta ciutat. Totes i tots vosaltres sou els autèntics protagonistes. Heu sigut tots vosaltres els qui heu impulsat la nostra acció de govern. Heu sigut el motor de tot allò que hem fet», ha manifestat Mayor.



«Per això el nostre eslògan d’aquesta precampanya, és #AmbTu, perquè amb vosaltres i vosaltres hem fet aquest projecte que es diu Cullera», ha afegit el candidat a la reelecció.



«Som un govern que no ha tingut més partit que Cullera i vos assegure que no tindrem més partit que Cullera. Cullera és el nostre programa i el nostre objectiu», ha remarcat Mayor, que ha fet també una crida a la mobilització. «Sabem que hem de lluitar pel suport i confiança de la ciutadania. I s’equivoquen aquells que pensen quedar-se en casa pensant que això està fet, perquè res està guanyat».