Carlos Mazón a Brussel·les: Anomenat a la Sostenibilitat Agrícola i el Reconeixement de l’Agricultura Valenciana

Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Ha urgit a la Unió Europea a promoure el futur de l’agricultura per a assegurar l’equilibri territorial i econòmic.

En el Parlament Europeu, durant l’esdeveniment ‘Cultivating the Future: Challenges and Solutions for European Regional Agriculture’, organitzat per la delegació de la Comunitat Valenciana, Mazón ha destacat la importància d’abordar els desafiaments del sector agrícola per a garantir la seua presència en la vida quotidiana.

Mazón ha ressaltat la presència unida i coordinada de la Comunitat Valenciana en el Parlament Europeu, advocant per la seua continuïtat en el futur. Ha esmentat el document de posició presentat per les principals organitzacions agràries valencianes, que proposa solucions per als desafiaments actuals i futurs del sector.

El president ha defés que l’agricultura va més enllà de la producció d’aliments, sent un teixit complex que unix tradició, economia, identitat i innovació. Ha cridat la Unió Europea a ser conscient del canvi estratègic necessari en el model agrícola del futur i ha demanat la unitat de totes les administracions per a garantir la viabilitat i sostenibilitat del sector, destacant-lo com a indispensable per a l’economia en el seu conjunt.