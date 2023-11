El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assegurat en una declaració institucional que no consentirà que Pedro Sánchez i el separatisme català xafen a la Comunitat Valenciana.

En referència a l’acord firmat aquest dijous entre PSOE i Junts per Catalunya per a facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern d’Espanya.

Mazón ha advertit que reivindicarà allà on siga la igualtat entre les autonomies i la igualtat entre espanyols.