Recorda la decisió del Consell de la posada en marxa d’una auditoria per a “perseguir el malbaratament i les irregularitats de l’anterior govern del Botànic”

Reivindica els últims avanços aconseguits en l’últim mes com la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys o la presentació del Pla Viu perquè “per fi hi haja habitatge públic a la Comunitat Valenciana”

Recrimina a Compromís que no haja aconseguit per al nostre territori ni finançament, ni aigua, ni infraestructures com el soterrament del pas a nivell d’Alfafar

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que l’Advocacia de la Generalitat recorrerà la caducitat dels procediments judicials relacionats amb el perdó de 170.000 euros al germà de Ximo Puig.

Durant la sessió de control a Les Corts, Mazón ha criticat l’ús de recursos públics per beneficiar familiars de Puig i ha destacat la importància de recuperar els diners per als valencians.

A més, ha mencionat irregularitats en el reintegrament de subvencions i ha anunciat mesures en educació, habitatge i seguretat.

D’altra banda, ha criticat la manca de contribució de Compromís a la Comunitat Valenciana en temes com finançament i projectes estratègics.