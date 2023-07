Queden hores per al nou executiu. Demà dimecres 19 de juliol, és el dia escollit pel president de la generalitat per anunciar els seus membres. Encara que hi ha alguns noms que sonen amb força Mazón es prudent.

Un govern amb menors consellers. Eixe sí que és un dels aspectes que ha confirmat Mazón

Amb esta reducció del govern autonòmic el que es busca, segons ha explicat, és potenciar mesures socials

Optimització de l’administració ha sigut l’eufemisme utilitzat en diferents ocasions per Mazón per a recalcar la reducció de carteres, alts càrrecs i assessors

L’excaldessa d’Alzira, entre els anys 2003 i 2015, Elena Bastidas és una de les persones que zona amb força per a estar dins del govern

El nom que ja està confirmat és el del torero Vicente Barrerra que serà vicepresident i conseller de Cultura. Per a VOX, el seu soci de govern, té assignades les carteres Justícia i Interior, així com Agricultura. A les 17:30 de la vesprada, serà l’acte de presa de possessió dels membres del consell de l’onzena legislatura