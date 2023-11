El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assegurat que l’eliminació de la violència contra la dona és una “qüestió d’Estat

Que requerix el compromís, la solidaritat i unitat de tots. Així ho ha manifestat el president durant l’acte institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, on ha estat acompanyat dels dos vicepresidents i de la consellera de Justícia i Interior.

Durant l’acte s’ha emés el vídeo de la campanya de sensibilització amb motiu del 25N que ha posat en marxa la Generalitat amb el lema ‘A tu no et fa mal?’, que pretén realitzar una crida a la societat en la lluita per erradicar la violència contra les dones.

A l’acte s’han entregat la primera edició dels premis de la Generalitat en reconeixement al treball per combatre aquesta xacra social. Carlos Mazón ha entregat entre altres el guardó a la Fundació ANAR, pel treball en la prevenció i al grup social ONCE per la seua labor per la integració de les víctimes de la violència contra la dona.