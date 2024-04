El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va destacar la importància de reduir impostos com a política fiscal efectiva per a beneficiar als ciutadans més necessitats.

En la presentació de la campanya de la Renda 2023, Mazón va ressaltar les noves deduccions socials que beneficiaran al 87% dels contribuents i va fer èmfasi en la prioritizació de despeses socials i de salut.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmat que “estem demostrant amb fets que baixar impostos forma part de la millor política fiscal i contribuïx a ajudar les persones que més ho necessiten” i ha posat com a exemple “les noves deduccions socials que ha posat en marxa la Generalitat i que beneficiaran el 87 % dels contribuents”.

El cap del Consell ha presentat la campanya de la Renda 2023 en un acte on ha estat acompanyat per la vicepresidenta segona i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino.

El president ha explicat que este Consell “està prioritzant on toca” i està treballant en l’àmbit pressupostari “des de dos conceptes units, els gastos i els ingressos, amb els quals estem promovent servicis socials de qualitat”.

En esta línia, ha apuntat que no s’està recaptant menys “sinó millor” i ha incidit en el fet que “la justícia no solament ha de ser en la distribució dels recursos, sinó també en la recaptació dels recursos”, perquè “el just és pagar el just”.

D’esta manera, el cap del Consell ha reivindicat les deduccions socials en l’IRPF relacionades amb la pràctica esportiva, amb salut bucodental, ulleres, salut mental o malalties rares que “tindran efectes retroactius per a la Renda de 2023 i seran acumulables entre si”. Així, ha recordat que estes desgravacions que aposten per fomentar les pràctiques d’hàbits saludables contribuïxen a “generar menys gasto i evitar el col·lapse sanitari”.

Mazón ha destacat que esta política fiscal social que es posa en marxa per primera vegada a la Comunitat Valenciana a rendes individuals de fins a 32.000 euros i rendes conjuntes de fins a 48.000 euros “beneficiarà 2,1 milions de ciutadans”, la qual cosa suposa el 87 % dels contribuents.

Durant la seua intervenció, el màxim representant de l’executiu valencià també ha recordat que els beneficis fiscals en matèria d’habitatge per a jóvens i col·lectius vulnerables són compatibles amb les ajudes al lloguer. Per a Mazón, estos són exemple “d’una política social 360 graus basada en la suma de gasto i ingressos”.

El president també ha indicat que “este és el primer pas de tot un recorregut de política social i fiscal per a ajudar els que més ho necessiten” i ha reivindicat que “la Comunitat Valenciana està sent pionera i està obrint un camí en una política fiscal social”.

Deduccions socials en la Renda 2023

La declaració de la Renda 2023 la realitzaran entorn de 2,64 milions de contribuents de la Comunitat Valenciana, un 1,3 % més que en 2022. En concret, s’espera 1.399.804 milions de declarants a la província de València, 325.244 a la província de Castelló, i 911.810 contribuents a la província d’Alacant.

La declaració de la Renda 2023 preveu diverses novetats de la reforma fiscal aprovada pel Consell per a este exercici. S’afigen sis noves deduccions socials en l’IRPF per a les rendes més baixes i mitjanes relacionades amb la salut física i mental i amb la pràctica esportiva destinades a rendes individuals de fins a 32.000 euros i rendes conjuntes de fins a 48.000 euros. Unes iniciatives que suposaran un estalvi estimat conjunt de més de 180 milions d’euros per als ciutadans de la Comunitat Valenciana que potencialment poden beneficiar-se d’esta.

Entre el paquet de mesures, s’inclouen deduccions de fins a 150 euros pel 30 % de les quantitats satisfetes per gastos vinculats a la salut bucodental i deduccions de fins a 100 euros pel 30 % de gastos destinats a l’adquisició de vidres graduats, lents de contacte i solucions de neteja.

Igualment, queden recollides deduccions de fins a 150 euros pel 30 % dels gastos generats per membres de la unitat familiar que necessiten ajuda perquè patixen qualsevol patologia assimilada a problemes de salut mental. També s’incorpora la deducció de fins a 100 euros per gastos associats amb malalties cròniques d’alta complexitat o les denominades rares, així com amb diagnòstic de dany cerebral adquirit o alzhèimer. El límit d’esta deducció s’eleva fins a 150 euros si la unitat familiar és nombrosa o monoparental.

A més, s’inclouen deduccions de fins a 150 euros pel 30 % dels gastos associats a la pràctica esportiva, iniciativa que busca promoure un estil de vida saludable i el benestar de les persones. En este cas, si el declarant és major de 65 anys o té una discapacitat igual o superior al 33 %, el percentatge de deducció serà del 50 % i si és major de 75 anys o té una discapacitat igual o superior al 65 %, serà del 100 %.

Més punts d’atenció presencial

En esta campanya de la Renda 2023 es continuarà amb el servici d’atenció personal que donarà assessorament i l’opció de fer la declaració de la renda en les seus de l’Agència Tributària Valenciana a Alacant, Castelló i València i en 65 punts d’atenció habilitats en les oficines liquidadores en diferents municipis de la Comunitat Valenciana davant dels 25 punts d’atenció de la campanya anterior. Esta assistència estarà en funcionament a partir del 3 de juny i fins a l’1 de juliol. El termini per a demanar cita prèvia serà del 29 de maig al 28 de juny.

Igualment, també està disponible el servici d’atenció telefònica que tindrà lloc entre el 7 de maig i el 2 de juny amb el qual s’assistirà els ciutadans en la realització de la seua declaració de la renda. Així, a partir del 29 d’abril es podrà sol·licitar una cita prèvia per a confeccionar i presentar la declaració de manera telefònica.