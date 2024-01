Mazón entrega el XXXII Premi Convivència de la Fundació Professor Manuel Broseta al director de cinema, escriptor i fotògraf Iñaki Arteta Orbea

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicat la política del consens defensada pel professor Manuel Broseta “per a fer de la Comunitat Valenciana un espai modèlic de convivència” i ha instat que cap força política hi renuncie.

Així ho ha manifestat durant l’acte d’entrega del XXXII Premi Convivència de la Fundació Professor Manuel Broseta al director de cinema, escriptor i fotògraf Iñaki Arteta Orbea.

El president de la Generalitat ha destacat la valentia del guardonat en reclamar amb la seua obra “el dret a ser i sentir-se lliure” al País Basc, i ha qualificat “d‘extraordinària” la seua labor, “quan el que era còmode era fer un pas arrere i amagar-se”.

Carlos Mazón ha mostrat la seua “obstinació personal” que la Comunitat continue sent “una terra cohesionada sobre la base dels principis d’igualtat i solidaritat”, i ha assenyalat que no hi ha “carrera política que meresca abandonar eixe horitzó”.

En el transcurs de l’acte, Carlos Mazón ha destacat “la manera d’entendre la política” de Manuel Broseta com un exemple a seguir.