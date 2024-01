El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrat el seu compromís de posar a la disposició de la ciutadania 10.000 habitatges protegits i assequibles durant esta legislatura.

Així ho ha manifestat durant la visita al municipi de Sant Vicent del Raspeig. On ha mantingut una reunió amb l’alcalde, José Rafael Pascual. Per a abordar projectes conjunts en matèria educativa, sanitària i d’habitatge social.

Per a Mazón, San Vicent del Raspeig és el inici i l’exemple del que l’equip de govern està agilizant i està gestionant després de 8 anys de falta d’inversió i falta d’avanç en totes les matèries.

Segons ha explicat, l’objectiu del Consell és “facilitar l’accés a un habitatge públic en condicions assequibles per als ciutadans que més ho necessiten”. Per a això ha recordat que la Generalitat està actualitzant la seua política d’habitatge. Ha aprovat una reforma fiscal que inclou la rebaixa del 25 % de l’impost de l’habitatge. Per als jóvens menors de 35 anys i altres col·lectius vulnerables.

En este sentit, el president de la Generalitat ha oferit col·laboració a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Per a mobilitzar sòl públic i posar-lo a disposició amb la finalitat de “desenvolupar-lo conjuntament” per a tots els valencians i valencianes més necessitats.