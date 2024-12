El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamat al Govern “una aposta ferma per la Comunitat Valenciana” en compte de suprimir l’aportació de 3.000 milions d’euros a càrrec del Fons de Liquiditat Autonòmica, destinada a compensar el dèficit de finançament del nostre territori.

Per això, ha demanat al Govern que autoritze este fons extraordinari perquè la Generalitat puga fer front a les despeses socials ja que, segons ha recordat, el dèficit de la Comunitat es deu a l’infrafinançament.

Així ho ha posat de manifest durant el III Fòrum Econòmic de la Comunitat Valenciana ‘Els desafiaments de la reconstrucció i el progrés’, organitzat per El Español, on també ha denunciat que “el Govern d’Espanya seguix sense aportar les ajudes a fons perdut” per a la reconstrucció econòmica i social de la Comunitat.

El president s’ha referit als més de 1.050 milions d’euros mobilitzats fins al moment per al Pla Recuperem València. Així mateix ha incidit que la Generalitat ja ha destinat 510 milions d’euros en ajudes directes, amb més de 100 milions abonats ràpidament per ajudar famílies, autònoms i empreses, mentre que el Govern espanyol ha compromès entre 14.000 i 16.000 milions d’euros dels 31.000 sol·licitats, incloent crèdits ICO que s’han de retornar amb interessos.

Mazón ha criticat la resposta del Govern central a la catàstrofe, acusant-lo de no entendre la situació econòmica dels damnificats, especialment en les ajudes per a vehicles elèctrics, que no cobreixen el cost real. A més, ha sol·licitat que s’incloguen municipis com Tous i Carcaixent en les ajudes estatals i que s’establisca una exempció total d’impostos per a les persones i empreses afectades.