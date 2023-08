Mazón i Català es comprometen al soterrament de les vies de Serreria

Mazón i Català fan front comú i demanden una reunió amb el Ministeri de Transports per reprendre un projecte estancat fa dos anys

Mazón anuncia una modificació de la llei autonòmica per agilitzar l’obtenció de llicències de construcció, mentre Català signa en el llibre d’honor de la Generalitat

El President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha rebut aquest dia a l’alcaldessa de València, Maria José Català, en el Palau de la Generalitat per discutir qüestions que afecten ambdues administracions. Català ha revelat que el projecte de soterrament de les vies de Serreria està aturat des de fa dos anys, malgrat que el PSOE afirmava que estava sota estudi.

Ambdós líders han decidit col·laborar estretament i ja han sol·licitat una reunió amb el Ministeri de Transports per discutir el progrés d’aquest projecte vital. Aquesta iniciativa conjunta evidencia la seva voluntat de treballar junts per abordar qüestions d’interès públic.

D’altra banda, Carlos Mazón ha anunciat que impulsarà una modificació de la llei autonòmica d’ordenació del territori per incloure el concepte de la declaració responsable. Aquesta estratègia busca facilitar l’obtenció de llicències de construcció d’habitatges, que es podran concedir en només sis setmanes. L’objectiu és evitar retards com els que actualment afecten al voltant de 1.600 habitatges només a València.

L’alcaldessa de València, Maria José Català, va expressar el seu orgull per haver pogut firmar en el llibre d’honor de la Generalitat. També va afirmar que forma un bon equip amb Carlos Mazón i que la seva amistat és un avantatge per als interessos de la ciutat. Aquesta cooperació promet moltes oportunitats per a la millora contínua de la vida dels ciutadans valencians.

