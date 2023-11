Mazón insta als diputats i senadors valencians del PP a redoblar esforços per defensar els interessos de la Comunitat

El president del Partit Popular Carlos Mazón s’ha reunit en el Congrés amb diputats i senadors del PP a la Comunitat Valenciana

Als que ha demanat la màxima reivindicació en els assumptes claus per a la Comunitat.

Mazón els ha demanat fermesa per a defensar els interessos dels valencians. Especialment en assumptes com el finançament, el port de València, el corredor mediterrani, l’aigua o el suport a sectors estratègics com el de la ceràmica. Mazón els ha dit que està en joc la igualtat entre territoris i cal redoblar esforços per a defensar a la Comunitat tant al Congrés com al Senat.