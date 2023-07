Amb 53 vots a favor i 46 en contra Carlos Mazón ha estat investit esta vesprada president de la Generalitat Valenciana. L’alacantí ha estat investit gràcies als 40 vots del PP i els 13 de Vox. Ha rebut el vot en contra del PSPV i de Compromís.

Al matí, Mazón ha començat el seu discurs demanant un minut de silenci en memòria de Miguel Àngel Blanco. En el 26 aniversari del seu assassinat per la banda terrorista ETA….

Carlos Mazón ha anunciat que la rebaixa d’impostos serà una prioritat del seu mandat i ha anunciat la rebaixa del tram autonòmic de l’IRPF TALL

També ha anunciat a la cambra que eliminarà l’impost de successions i donacions. Mazón ha promès dialeg permanent, tenir la ma estesa i donar resposta als problemes dels ciutadans. Especialment en la sanita. Mazón ha destacat que en el seu govern la política turística serà una qüestió d’estat i ha anunciat la derogació de la taxa turística

El candidat del PP vol que esta legislatura siga la de la vivienda perquè accedir a una casa no siga un luxe.Durant el seu govern, ha dit Mazón, s’acabarà la ideología a les aules i hi haurà llibertat d’elecció de centre i de llengua a les escoles, i ha anunciat la gratuïtat universal de l’educació de zero a tres anys.