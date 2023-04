L’Ajuntament de Meliana ha adquirit una nova furgoneta, de més capacitat i totalment elèctrica, per a la brigada d’obres. Es tracta del model Maxus eDeliver9. Amb una autonomia de fins a 353 km, de tres places amb porta lateral corredora i portes de darrere, i amb una capacitat de càrrega d’11 m3. El cost final ha sigut de 59.895 € (IVA inclòs), que s’han finançat amb el Pla d’inversions de la Diputació de València 2022-2023. Amb aquesta adquisició, l’Ajuntament ha donat de baixa un dels vehicles municipals de combustible fòssil.

Com explica la regidora d’Obres i Serveis, Maria Pilar Asensio: “Des de la Brigada d’Obres també contribuïm al canvi de model de mobilitat a Meliana més sostenible. La furgoneta elèctrica, la segona que s’adquireix. S’ajusta molt al tipus d’activitat que la Brigada realitza al municipi, amb trajectes curts pel nucli urbà o pel terme, però continuats. Per tant, és una contribució a la reducció de les emissions de CO2. La intenció és continuar la substitució de la resta de vehicles del parc mòbil municipal”. La càrrega d’aquest vehicle es pot realitzar tant al magatzem de la Brigada d’Obres com als punts de recàrrega oberts al públic ubicats al pàrquing del polígon industrial La Closa.