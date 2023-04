En el procés d’implantació del servei de recollida de residus sòlids urbans amb el sistema porta a porta, l’Ajuntament ha decidit l’ampliació de les àrees tancades o d’emergència. Fins a nou per tal de facilitar l’adaptació i la incorporació de la ciutadania del municipi al servei que es va iniciar el 28 de novembre.

Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris: “Tot i que la implantació del sistema porta a porta està donant uns resultats molt positius pel que fa a la recollida separada en origen. En passar d’un 11% a un 51% en pocs mesos. El canvi d’hàbits i la incorporació de tota la ciutadania necessita d’algunes adaptacions com ara l’augment de les àrees tancades”. Els estudis i els informes per a la implantació del nou servei de recollida realitzats per les consultores especialitzades per a l’Ajuntament determinaven que amb una o dos àrees tancades era suficient per a les característiques del municipi.

Les àrees d’aportació tancades formen part del sistema de recollida porta a porta

Les àrees d’aportació tancades formen part del sistema de recollida porta a porta. Responen a les necessitats de la ciutadania de dipositar els residus quan. Per motius diversos, no han pogut fer ús del servei ordinari de recollida porta a porta. Aquests punts nets disposen de contenidors identificats per a les diferents fraccions: orgànica, envasos lleugers i plàstic, paper i cartró i resta.

Després dels primers mesos de funcionament, i per tal de poder continuar avançant en l’eficàcia del sistema, se’n proposa l’ampliació. En aquest sentit, la responsable de l’àrea detalla: “Es tracta que les tres zones en què s’ha organitzat el servei de recollida disposen de tres àrees tancades cada una per tal que la ciutadania en tinga una relativament pròxima al seu domicili”. Ara n’hi ha dos en funcionament als extrems sud i nord del nucli urbà. Concretament, al polígon de la Closa, al camí del Cementeri (Zona B) i a l’avinguda Constitució (Zona A). Amb l’ampliació se’n proposen set mes: als carrers Ana Martínez de Vallejo i Batalla Carraixet (Zona A); als carrers Vora Via i Mosaiquers (Zona B); i al passeig Joanot Martorell, al carrer Doctor Fleming i al carrer Sant Isidre del nucli de Roca (Zona C).

La posada en funcionament d’aquestes àrees noves serà progressiva

La posada en funcionament d’aquestes àrees noves serà progressiva. Les dos primeres a incorporar-se seran les dels carres Vora Via (Zona B) i Ana Martínez de Vallejo (Zona A). Seguidament s’habilitaran la resta.

Així, manifesta Peris: “Conscients que aquesta exigència mediambiental i normativa no és fàcil, en ser un canvi d’hàbits molt important. Des de l’Ajuntament estem escoltant aquelles aportacions i suggeriments que permeten una millor incorporació”. En aquest sentit, a més d’aquesta ampliació de les àrees tancades, també s’ha modificat o suprimit la ubicació d’algun dels totems auxiliars per a la recollida, o alguns ajustos del servei per a adequar-lo a les necessitats reals dels grans productors.

A més, conclou la regidora, “Ja estem implementant les primeres mesures d’estímul econòmic i fiscal com fixa la normativa vigent”. Així, a final de mes s’enviaran als domicilis de les persones que estan facilitant el funcionament del nou sistema. I els bons resultats en la sepraració dels residus els primers FemBons, uns bons per a poder gastar en el comerç local. En el mateix sentit, el ple també ha aprovat una taxa de recollida de residus reduïda per al 2024.