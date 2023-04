En el ple ordinari de març, l’Ajuntament de Meliana ha aprovat una modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa municipal de recollida de residus sòlids urbans (RSU), del fem. La modificació inclou una nova tarifa reduïda. Per a incentivar la participació en el funcionament del nou sistema de recollida porta a porta, implantat fa uns mesos.

Com explica l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “Tota la normativa actual, molta d’aprovació recent. Estableix que cal potenciar la reducció de la generació de residus i que ha de pagar més qui més en genera. És a dir qui més contamina”. És en aquesta línia que l’Ajuntament ha establit les dos taules tarifàries diferenciades. Una d’elles reduïda -entre un 15% i un 20% inferior- per a qui està facilitant que s’envien menys residus als abocadors i, per tant, que es contamine menys. Així, un domicili normal que estiga contribuint al bon funcionament del nou sistema passarà de pagar una taxa de 48 € en el 2023 a 38,40 € en el 2024.

S’han reduït notablement els residus que Meliana envia als abocadors

És en aquest aspecte que incideix el màxim responsable: “Després dels primers mesos d’implantació del nou sistema. Hem pogut comprovar que s’han reduït els residus que es generen. S’ha augmentat la recollida separada de les diferents fraccions de residus que es poden reciclar i reutilitzar. Sobretot, s’han reduït notablement els residus que Meliana envia als abocadors”. De fet, com s’ha anat informant durant aquests mesos, al municipi s’ha passat d’un 11% de recollida separada en origen durant els últims 30 anys. Amb el sistema de contenidors oberts, a un 51% amb el sistema porta a porta. Un percentatge que supera el 70% després del tractament dels residus en les plantes de l’EMTRE.

Perquè un domicili o una activitat puga acollir-se a la taxa reduïda. Caldrà que apareguen en els registres del servei un mínim de 25 lectures. Fins al 31 d’octubre, del codi de barres dels poals necessaris per a fer ús del sistema de recollida. Aquesta experiència, en què es valorarà el nombre de registres d’ús del servei. Servirà els pròxims anys per a anar individualitzant la generació de residus, concretar la taxa en trams diferenciats i ajustar-los al pagament per generació, tal com fixa la legislació.

De la mateixa manera, conclou Riera: “Tal com va explicar el president de l’EMTRE, Sergi Campillo, en la seua visita recent a Meliana, la taxa TAMER pel tractament de residus que paguem en el rebut de l’aigua, també beneficiarà en el 2024 aquells municipis que estiguen fent una recollida separada més eficaç”. També per això és important el pas que ha fet Meliana. Cal recordar que per al 2023 l’Ajuntament ja ha impulsat mesures d’estímul i de benefici econòmic vinculades a la reducció dels residus. Concretament els bons comercials FemBons que les persones que fan ús del porta a porta rebran a casa i podran gastar en el comerç local. Els primers FemBons arribaran als domicilis a final d’abril, però tot seguit es faran més promocions.