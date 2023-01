L’Ajuntament de Meliana ha resolt de manera provisional la convocatòria de subvencions. Per a cofinançar solucions constructives d’impermeabilització d’elements subterranis per a evitar filtracions d’aigua provinents de la capa freàtica.

En total, s’han assignat 30.000 €, dels 40.000 € previstos, repartits entre nou sol·licituds de les onze inicialment presentades. Dos de les comunitats més afectades finalment han renunciat a la sol·licitud. Després del període d’al·legacions, s’elevarà la resolució definitiva.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “L’Ajuntament de Meliana va impulsar aquestes 30.000 € d’ajudes atés el problema persistent de filtracions en subterranis i garatges d’alguns edificis de Meliana. Com a conseqüència d’un nivell freàtic molt alt, tal com van determinar els diferents informes tècnics realitzats”. Les zones més afectades es corresponen a les escorrenties subterrànies al nord i al sud del nucli urbà. On estan ubicats la major part dels edificis corresponents a les sol·licituds

Del conjunt de sol·licituds, indica el màxim responsable: “Tres de les sol·licituds es corresponen a intervencions importants i costoses, entre 25.000 € i 55.000 €, que rebran entre 5.000 € i 8.000 € de subvenció. Tres estan al voltant dels 7.000 € d’inversió i rebran uns 2.000 € d’ajuda, i la resta són quantitats inferiors”. Tal com es recollia en les bases, es podien presentar les sol·licituds fins al 31 d’octubre de 2022 i es podien incloure actuacions que s’executen entre l’1 d’abril del 2022 i el 30 de setembre de 2023.

A més, es tracta de subvencions compatibles amb altres subvencions o ajudes amb el mateix objecte. En el cas que el problema s’estenga a altres edificis, diu l’alcalde: “No descartem fer una segona convocatòria de subvencions si. Per part de l’Oficina Tècnica d’Urbanisme, es constata una incidència destacada per les filtracions d’aigua del subsol en més edificis del municipi”. Cal dir que Meliana és l’únic municipi afectat per les filtracions del subsol que ha implementat aquest tipus d’ajudes. Recentment, municipis com ara Massalfassar, Massamagrell o la Pobla de Farnals han anunciat l’inici de propostes semblants.

D’altra banda, aquesta convocatòria de subvencions no és l’única línia d’actuació que està treballant l’Ajuntament per tal de fer front al problema. Així, destaca el primer edil: “Hem firmat un conveni amb la comunitat de regants del pou de l’Ermita per tal de posar-lo a punt i poder utilitzar-lo com a element puntual de regulació i de gestió de l’aigua d’acord amb les administracions competents”. Precisament, aquest pou es troba en un dels punts més sensibles al nivell freàtic, al nord-oest, dins del mateix nucli urbà. Finalment, Riera recorda: “Davant d’un problema com aquest, Meliana hem sigut el municipi de la comarca que ha pres la iniciativa i, ara, s’hi van sumant altres. És molt cridaner que el PP, fins i tot on governa, no haja aplicat cap altra mesura. Sobretot si tenim en compte que el coordinador comarcal i portaveu del PP de Meliana, Pedro Cuesta, podria haver impulsat altres actuacions en altres municipis afectats i no ho ha fet”.