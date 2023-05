Un any més, l’Ajuntament Meliana va realitzar el passat dissabte 6 de maig l’acte de lliurament de la Carta de Ciutadania a totes els xiquets i les xiquetes nascuts l’any 2022 a la localitat de les famílies que així ho han sol·licitat.

En aquest dia cada nen y nena rep de mans de l’alcalde, Josep Riera, un llibre personalitzat que conté la carta universal dels drets dels nens. I una histora que narra els aspectes més característics de Meliana com de la seva gent, de l’entorn i els seus espais. Un acte molt ben valorat per les famílies i per la ciutadania de Meliana on els xiquets son els principals protagonistes

A més, amb la celebració dels 6 anys d’aquest acte l’ajuntament ha organitzat enguany diversos tallers i jocs infantils. En la plaça de l’Ajuntament des de les 11 fins a les 13 hores del matí.