El nou centre de Dia de Meliana per a les persones majors està cada vegada més a prop. Les obres avançen a falta de la instal·lació del mobiliari així com del detalls finals per a posar en marxa este nou projecte

Un edifici que compta amb una particularitat en la seua construcció, l’arquitectura bioclimàtica. I es que entre els seus materials principals trobem la palla d’arrós i la fusta

En este cas, es tracta del primer edifici a tot l’estat espanyol realitzat a través d’esta tècnica i model de construcció

Un exemple de reducció de la petjada de carboni, de sostenibilitat, de confort i d’integració amb l’entorn

L’Ajuntament de Meliana, conjuntament amb la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, està portant avant la construcció del centre dins del pla Convivint d’infraestructures de serveis socials.