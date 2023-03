El nou servei de recollida de residus sòlids urbans de Meliana, amb el sistema porta a porta, continua el procés d’implantació. Des que es va iniciar el 28 de novembre i incorpora ja dos dels quatre camions nous que formen part de l’adjudicació a l’empresa Societat Agricultors de la Vega-SAV. Falta per incorporar els dos camions nous més menuts.

Quatre camions

Com explica Josep Riera, alcalde de Meliana. “Tal com vam especificar en els plecs de la licitació, el servei de recollida contemplava quatre camions. De dos tamanys diferents, per a poder recollir les quatre fraccions de residus (òrganic, paper i cartró, envasos lleugers i resta). D’acord amb les tres zones en què s’ha dividit el municipi i els corresponents calendaris previstos. A més d’adaptar-se a la trama urbana i als recorreguts de recollida”. Ara ja estan treballant els dos camions de més capacitat. Que incorporen tots els complements i extres necessaris per a un funcionament eficaç i segur del servei.

En aquest sentit, Javier Puertas, tècnic del Departament de Projectes de Medi Ambient de SAV, i responsable del contracte de Meliana. Detalla: “Hem hagut de fer front a una situació complicada en el subministrament dels camions. Però finalment els estem podent incorporar ja al servei, i això es notarà en una major eficàcia i eficiència. Es tracta d’uns camions molt complets que faciliten molt el treball dels operaris i dels conductors”. Els motius del retard, com en molts àmbits econòmics i productius, han sigut primer la pandèmia i, després, la guerra d’Ucraïna. Que han condicionat la fabricació per comanda prèvia i retards per la falta de components i de peces per a l’equipament final. En les pròximes setmanes es rebran els dos camions que falten.

Presentació dels vehicles

En la presentació dels vehicles han participat l’alcalde, la tècnica de medi ambient municipal i el personal de SAV, que han explicat les prestacions i el funcionament dels dos vehicles. A més, la recepció dels vehicles s’ha realitzat just a la zona -la confluència de l’avinguda Constitució i el carrer Rei en Jaume- on s’ha ubicat la segona àrea tancada perquè la ciutadania puga dipositar els residus en situacions extrordinàries. En aquesta nova àrea tancada també s’ha previst la zona de descàrrega de la màquina agranadora.

Segons indica el màxim responsable municipal: “Les àrees tancades són espais d’accés restringit dotats amb contenidors de les diferents fraccions de residus que es poden utilitzar en aquells casos en què no s’ha pogut fer ús del servei ordinari de recollida porta a porta”. Ara mateix es troben obertes per a facilitar el procés d’adaptació al canvi del sistema de recollida. Més endavant, les àrees es tancaran i s’hi accedirà per mitjà d’una targeta. Tot amb la finalitat que se’n faça un bon ús. Ara mateix ja hi ha dos àrees tancades, la primera del polígon de la Closa i aquesta segona, just a les zones de recollida A i B, les ubicades als extrems nord i sud del nucli urbà i les que concentren més població.