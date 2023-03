Meliana definirà la imatge urbanística del centre comercial urbà

L’Ajuntament de Meliana ha encarregat un estudi que definirà la imatge urbanística del centre comercial urbà del municipi. El treball s’ha encarregat a l’Oficina Pateco de comerç i territori. Que depén del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, i que s’iniciarà a l’abril.

Com explica Josep Riera, alcalde de Meliana i responsable d’Urbanisme: “Meliana sempre ha sigut considerat un referent a la comarca pel seu teixit comercial i l’oferta diversa que té. Ens trobem en un punt en què, després de resoldre algunes incògnites urbanístiques importants. Des de l’Ajuntament podem i hem de fer un pas més enllà i redefinit la imatge del nostre centre comercial urbà”.

Supressió del pas a nivell de la línia 3 del metro al seu pas per la CV-300

Amb aquesta finalitat, era necessari conéixer com quedava el projecte i la solució definitiva per a la supressió del pas a nivell de la línia 3 del metro al seu pas per la CV-300, l’antiga carretera de Barcelona. Un projecte que defineix l’accessibilitat i la mobilitat a Meliana i que obri espais i noves oportunitats a la trama urbana comercial del municipi.

En aquest sentit, el màxim responsable, incideix: “Un dels aspectes molt importants, fins i tot històric, és que la CV-300 deixarà de ser una barrera infranquejable entre els nuclis urbans de Meliana i Foios. S’obrin noves sinèrgies al voltant d’aquest vial i s’aconsegueix una mobilitat en forma de trévol”.

És a dir sobre l’eix de la CV-300 es podrà entrar i eixir a Meliana i Foios i al vial mateix des de dos punts importants amb la construcció de dos rotondes noves. En el cas de Meliana: a l’avinguda Santa Maria i també als carrers Cid Campeador i Enric Valor. En els dos casos es generen i es defineixen fluxos de mobilitat per l’àrea comercial de Meliana.

A final del 2019, des de la Regidoria de Foment Econòmic i l’Agència de Foment Econòmic de Meliana ja es va encarregar una anàlisi del sector comercial del municipi. Que, entre altres, definia clarament una àrea comercial molt potent situada al voltant de la creu formada pels eixos de l’avinguda Santa Maria i els carrers rei En Jaume i Tomàs Trénor.

Pròximes actuacions urbanes a la zona comercial

Com recorda l’alcalde: “Poc després va vindre la pandèmia que ens ha tingut preocupats i ocupats durant dos anys i això ha provocat que. Sense parar-los, alguns temes s’hagen vist alentits i hagen tingut retards. Però el full de ruta està definit i anem fent passos. Com ara aquest nou estudi que definirà les pròximes actuacions urbanes a la zona comercial”.

Les normes ja existents per al disseny urbà es complementaran amb directrius i especificacions que oferisquen un cert nivell d’excel·lència urbana addicional a aquesta zona urbana formada pels eixos comercials.

Les places vinculades amb una gran activitat i els diferents espais de referència de l’àmbit. L’estudi incidirà en els aspectes d’un disseny més adequat per a les zones de concentració comercial. Que es aquell que prioritza l’accessibilitat per als vianants; la creació d’entorns amables, bonics, còmodes i no excloents, on siga possible la multifuncionalitat.

Normalment s’ha d’incidir en la millora dels espais de trànsit per als vianants. La utilització de paviments i mobiliari urbà de qualitat, la ubicació d’arbrat i elements vegetals d’ornamentació. La millora de l’enllumenat o la identificació de les zones d’aparcament, entre altres.

Finalment, Riera conclou: “L’objectiu de l’estudi, de les actuacions urbanes i de les accions de dinamització comercial. Que se’n deriven és organitzar i promoure la millora de la competitivitat dels comerços i de les empreses. Alhora, millorar l’atractiu d’aquesta zona urbana àmplia on es localitza una part molt important de l’activitat comercial de Meliana ”. Per a l’estudi, s’ha demanat la corresponent subvenció de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Posteriorment, la definició de l’estudi permetrà accedir a la resta de línies de subvenció i de programes de la mateixa Conselleria per a l’execució de les accions de millora de la trama urbana, entre altres.