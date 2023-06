L’Ajuntament de Meliana ha adjudicat la redacció del projecte de rehabilitació del CEIP Mediterrani. Dins del pla Edificant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’empresa Gestec, Arquitectura & Ingeniería, SL, per un import de 98.218,27 €

Com explica el regidor d’Educació en funcions, Joan Orts: “Hem programat, conjuntament amb la Conselleria, una planificació d’actuacions de millora, rehabilitació i construcció de tots els centres educatius públics de Meliana dins del pla Edificant. Un pla ambiciós per a oferir a la ciutadania del municipi unes infraestructures educatives pròpies del segle XXI”. Les primeres actuacions es van realitzar al CEIP El Crist i van suposar inversions superiors al milió d’euros.

Ara es va concretant la programació pel que fa al CEIP Mediterrani, on la inversió prevista és de 2,7 milions d’euros. En aquest cas, detalla el responsable: “Les actuacions se centraran en la renovació i ampliació del menjador i de la cuina. La reestructuració de la distribució de l’edifici actual a la zona d’educació infantil. Per a la incorporació d’aules i banys, especialment l’aula de 2 a 3 anys; o la demolició de l’ala nord del Pius XII per a construir un mòdul nou, en doble altura, per al gimnàs, vestidors i lavabos, una aula multiusos i la nova biblioteca”.

A més, es faran actuacions de millora de l’accessibilitat, es renovarà la instal·lació elèctrica i se substituirà la fusteria metàl·lica exterior de tot l’edifici.

L’equip redactor tindrà tres mesos, des de la formalització del contracte, per a la redacció del projecte. Tot seguit, es licitaran les obres que, en estar adjudicades, s’ha previst que tinguen una duració aproximada d’un any. Respecte d’aquest aspecte, el regidor indica: “Dins del plàning de treball de les obres, s’ha tingut en compte la marxa del pròxim curs escolar.

Les demolicions o les instal·lacions, es faran en els períodes de vacances

Per això, les actuacions més delicades, com ara les demolicions o les instal·lacions, es faran en els períodes de vacances”. Tot amb la finalitat de generar com menys molèsties millor, tot tenint en compte que, indefugiblement, les actuacions i el curs escolar hauran de coexistir.

Finalment, Orts conclou: “De tota la planificació prevista vinculada al pla Edificant, quedarà la construcció del nou IES La Garrigosa”. Inicialment, hi havia prevista la remodelació de l’actual centre amb una inversió de 5,5 milions d’euros, però el ple de l’Ajuntament, en març del 2021 i d’acord amb els informes tècnics pertinents, va aprovar la reposició total del centre als terrenys educatius nous del carrer Calvari que l’Ajuntament ja ha adquirit quasi en la totalitat.

En aquest cas, la inversió seria pròxima als 9 milions d’euros. D’aquesta manera, les instal·lacions on es troba hui l’IES La Garrigosa quedarien com a reserva educativa per a les necessitats de noves infraestructures en infantil i primària pel possible augment de població i d’acord amb el Pla General Estructural de Meliana.