L’Ajuntament de Meliana ha presentat un projecte de millora de la zona comercial del municipi als fons europeus del Pla de recuperació, transformació i resiliència. S’anomena Smart Green Commerce Meliana i està valorat en 1,5 milions d’euros. Si el projecte és aprovat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, els fons europeus cobririen el 80% del cost.

Com explica la regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí: “Ara que la Generalitat ja té un projecte redactat i pressupostat per a la reurbanització de la CV-300. L’antiga carretera de Barcelona, que suprimeix el pas a nivell i defineix les entrades i les eixides al nostre poble. És el moment de replantejar i modernitzar tota la zona comercial de Meliana. Molt condicionada per aquest vial d’àmbit comarcal”.

El projecte contempla la millora de les voreres pel que fa al paviment o l’amplària. L’adequació dels escocells i el canvi d’arbrat. El canvi i homogeneïtzació de l’enllumenat públic, la col·locació d’un mobiliari urbà d’acord amb la funcionalitat d’àrea comercial. La instal·lació de punts d’informació i de promoció comercial, l’ordenació de l’aparcament o la millora de la senyalització, entre altres aspectes.

Aquesta sol·lictud, incideix la responsable: “Està en la línia i és complementària a altres subvencions que ja ha sol·licitat l’Ajuntament. Com ara l’estudi de la imatge urbanística del centre comercial de Meliana”. Aquest estudi s’ha encomanat a l’oficina Pateco del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana dins de la línia de subvencions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Per a Meliana, insisteix Martí: “El comerç local és una de les senyes d’identitat del nostre poble. Un dels sectors econòmics més importants i un dels nostres atractius comarcals. Com es va poder comprovar divendres passat amb la celebració de la desfilada ‘Meliana és moda’ enmig, precisament, de l’eix comercial que es vol adequar”. En la desfilada, que va atraure molt de públic, hi van participar diversos comerços de roba i de complements de la localitat, i també perruqueries. Mentre que veïns i veïnes del poble i algunes persones convidades van fer de models.

D’una altra banda, Rafa Comeche, regidor de Projectes Europeus, manifesta. “Aquest projecte, que ja s’ha presentat, és fruit del treball que s’està realitzant per part de la tècnica de captació i gestió de fons europeus. En col·laboració amb l’Agència de Foment Econòmic i l’Oficina Tècnica d’Urbanisme”. Es tracta, en aquest cas, del programa ERTEFE, dins del marc d’Avalem Territori de Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Un altre tema que s’està impulsant conjuntament i que es presentarà pròximament, com indica el regidor: “És una altra fase important en el procés de rehabilitació del palauet de Nolla”. Cal recordar que aquest edifici emblemàtic, mostrari del paviment industrial del molsaic Nolla, es troba en un procés de rehabilitació integral i constitueix un dels atractius arquitectònics i patrimonials més impoirtants de Meliana i de la comarca.