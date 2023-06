Meliana ha rebut les obres del nou edifici de Serveis Socials

L’Ajuntament de Meliana ha rebut ja les obres de rehabilitació del nou edifici municipal que allotjarà l’àrea de Serveis Socials i altres serveis municipals. L’actuació es troba dins del programa Reconstruïm Pobles de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que ha aportat una subvenció de 300.000 €. A més del cost de la redacció del projecte i de la direcció de les obres que ja va finançar en 2021. El cost total de la intervenció ha sigut de 644.731 €.

Nou edifici municipal per als serveis administratius

Per a l’alcalde en funcions i responsable de l’àrea d’Urbanisme, Josep Riera: “L’Ajuntament hem fet un esforç molt important per a poder dotar Meliana d’un nou edifici municipal per als serveis administratius. Que, en aquest cas, puga donar resposta a les necessitats dels Serveis Socials municipals. Especialment després de l’impuls als diferents programes de l’àrea i de la incorporació de nous perfils tècnics com a conseqüència del desplegament de la nova llei de Serveis Socials de 2019 i dels contractes programa firmats amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Diputació de València”. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ja va adquirir al 2020 l’edifici dels antics Salons Meliana, al carrer Ramón y Cajal, amb una inversió de 301.768 €.

Primera fase

En una primera fase, s’han realitzat actuacions a la planta baixa i a la primera planta. A la planta baixa, uns 500 m2, està previst ubicar les dependències dels Serveis Socials municipals: despatxos, zones d‘espera, sales de reunió, espais d’atenció, sala d’actes, l’espai de recepció i d’administració, l’arxiu, l’ascensor i els lavabos. Com destaca el primer edil. “És un espai pensat per a les persones usuàries i també per al personal tècnic i administratiu que hi treballarà, un espai funcional i dinàmic”. Per tal d’equipar les dependències noves amb el mobiliari necessari, en els pressupostos del 2023 ja s’ha previst una partida específica de 50.000 €.

L’altre àmbit d’actuació és la primera planta, uns 233 m2. La part més antiga, que encara conserva el paviment de mosaic Nolla en molt bon estat, s’ha adequat per a traslladar-hi el Jutjat de Pau i alguns serveis complementaris que ja estan funcionant. Com ara Justiprop, la justícia pròxima, o Mediaprop, el servei de mediació. A més, s’hi ha adequat un habitatge per a generar un espai de col·laboració amb ASID Horta Nord, l’Associació per a la Integració de les Persones amb Diversitat Psíquica. Per a fases posteriors, encara es disposa de la segona planta d’aquest edifici, de 233 m2 i ara mateix diàfana. On ja s’ha fet arribar l’ascensor.

Un espai que permet pensar en un complex públic de serveis a la ciutadania

Finalment, Riera conclou: “Tan important com aquesta primera actuació és el fet d’haver adquirit també, per part de l’Ajuntament. Tot el solar de darrere, de 854 m2, amb entrada pel carrer Vicari Martí, on el planejament urbanístic permet la construcció d’un edifici de tres alçades. Tot un espai que permet pensar en un complex públic de serveis a la ciutadania i de reordenació dels serveis municipals”. L’adquisició d’aquest solar es feu en el 2021 per un import de 296.261,81 €. Així la inversió que s’ha fet fins ara en aquest nou complex municipal s’acosta a 1,3 milions d’euros.

Al llarg dels últims anys, l’Ajuntament de Meliana ha fet un important esforç inversor per a l’adquisició de terrenys i immobles. Amb la finalitat de poder ampliar les dotacions públiques i escometre les infraestructures i els vials necessaris per al desenvolupament urbà. Com ara els terrenys esportius i educatius del carrer Calvari, el pàrquing de la platja, els terrenys per a l’obertura del carrer València i el pas inferior per a vianants, el pati de la taulellera Bernardo Vidal o els terrenys per als accessos al nucli de Nolla, entre altres. En conjunt, un augment molt important del patrimoni municipal.