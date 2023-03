Meliana llança la campanya de bons comercials FemBons

L’Ajuntament de Meliana ha impulsat una campanya de foment del comerç local. Amb el llançament de bons comercials per un import total de 80.000 € de recursos propis, que ja ha previst en els pressupostos municipals. Una campanya que s’emmarca dins de la línia d’ajudes en matèria de comerç, consum i artesania de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que l’Ajuntament ja ha sol·licitat.

Com indica Amparo Martí, regidora de Foment Econòmic: “Dins de les accions pel al foment econòmic dels sectors productius locals que des de l’Ajuntament portem endavant. Les vinculades al comerç local tenen un pes important. Atés que Meliana té un teixit comercial molt destacable que dona servei al municipi i als pobles del voltant”. Ara, aprofitant aquesta línia d’ajudes, ens centrem en aquells comerços i activitats, al voltant d’una seixantena. Inclosos en els epígrafs que determinen la resolució i les bases de la Conselleria.

El funcionament de la campanya

El funcionament de la campanya, segons explica la responsable, serà el següent: “En primer en lloc, s’hi adheriran els comerços que complisquen els requisits i hi vulguen participar. La campanya constarà de diverses fases promocionals. Que s’allargaran en el temps, per tal que l’estímul de consum en el comerç local abaste un període ampli”. Els veïns i les veïnes de Meliana rebran per correu els bons amb les indicacions d’ús corresponents. Uns bons, per un total de 10 € en cada fase, que podran gastar en els comerços adherits. Els bons seran de 5 € cada un per tal de facilitar que es puguen gastar en comerços diferents. Setmanalment, els comerços liquidaran els bons davant de l’Ajuntament perquè se’ls ingresse l’import corresponent.

Respecte de quins veïns i veïnes rebran els bons per a poder fer-ne ús en els comerços. L’Ajuntament aprofitarà la campanya per a reconéixer i estimular la participació de la ciutadania. En el nou sistema de recollida dels residus, porta a porta, que està funcionant a Meliana des de final del 2022.

En aquest sentit, la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris, incideix: “la legislació sobre residus ens diu que hem d’establir mesures econòmiques, financeres i fiscals per a fomentar la prevenció de la generació de residus. Hem pensat que els bons comercials són una bona manera de reconéixer la implicació de qui ho està fent bé i també per a estimular la incorporació al nou sistema de qui encara no ho ha fet. Es per això que els hem anomenat FemBons”. Com s’ha dit, la planificació en diverses fases té eixe objectiu d’estímul. En la mateixa línia, l’Ajuntament ja està treballant la modificació de la taxa de la recollida dels residus. Peris insisteix: “En tres mesos de funcionament del nou sistema de recollida porta a porta, hem passat del 10% de recollida separada dels residus al 50%. És un salt molt important en els objectius mediambientals fixats i això s’ha de reconèixer com marca la normativa”.

Primera fase dels FemBons

Per a la primera fase dels FemBons, s’ha fixat el 20 de març com la data d’inici. És a dir, tots els veïns i les veïnes de Meliana que eixe dia hagen recollit els poals necessaris per a l’ús del servei i els utilitzen bé rebran amb posterioritat, per correu, els FemBons i els podran gastar en els comerços adherits, que es publicaran amb temps suficient. Com s’ha dit, després d’aquesta fase en vindran altres al llarg de diversos mesos.

Finalment, Martí també avança: “Des de la Regidoria de Foment Econòmic també hem encarregat un estudi, dins de la línia d’ajudes de la Conselleria, per a la millora de la zona comercial de Meliana. L’estudi ja està en elaboració. D’acord amb el resultat, es programaran les corresponents actuacions de millora.