Meliana presenta una nova fase de rehabilitació del palauet de Nolla al pla Conviure

L’Ajuntament de Meliana ha preparat una nova fase de rehabilitació del palauet de Nolla. Que ha presentat a la convocatòria del pla Conviure del 2023, per a la rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït en municipis.

Un pla impulsat pr la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. El total del projecte presentat és de 731.754,08 € i la subvenció cobriria el 75% de la inversió.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “Estem finalitzant l’actuació de millora dels accessos al nucli de Nolla. També al palauet, que comporta la incorporació de nous terrenys de titularitat pública a l’àmbit de l’edifici protegit i això permet plantejar. Ara, una nova fase de rehabilitació important”. De fet, Schneider Electric ja està procedint a l’enderrocament de part de les naus de la fàbrica. Al nord del palauet, que afectaven l’edifici i el seu entorn. Uns terrenys que, d’acord amb el conveni firmat amb l’Ajuntament, passen a ser de titularitat pública. Concretament, 358,93 m2 de solar

Pla Conviure

Entre les actuacions subvencionables del pla Conviure hi ha la rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d’edificis del patrimoni d’entitats locals d’ús social, administratiu, de serveis, o de caràcter cultural o històric. En aquest sentit, el màxim responsable municipal indica. “És el cas del palauet de Nolla que, no només té un valor patrimonial i històric. Sinó que ja té un ús social, administratiu i de serveis municipals que es vol ampliar”. A més, també s’inclouen actuacions en l’entorn construït mitjançant l’actuació en espais públics. En aquest cas, com incideix l’alcalde. “Precisament, els terrenys que incorporem d’acord amb el conveni amb Schneider Electric permetran millorar i adequar l’entorn del palauet en aspectes tan importants com l’accessibilitat i els serveis complementaris”.

Així, entre les actuacions previstes s’alçarà el paviment del pati i es farà un nou plantejament de recollida de les aigües pluvials i de drenatge. En aquesta fase s’aprofitarà per a fer un estudi arqueològic i recuperar les peces de mosaic que hi ha soterrades. Que també es classificaran juntament amb les que ja hi ha emmagatzemades.

Projecte de rehabilitació per a garantir els usos futurs

Una de les actuacions importants, com comenta Riera: “És la construcció d’un edifici nou d’accés i de comunicacions al conjunt històric que permetrà la instal·lació d’una escala i de l’ascensor, o dels lavabos necessaris, entre altres serveis”. Serà una construcció semblant a la que ja existia annexa al palauet i que fou enderrocada en els anys 80 del segle passat. Aquest edifici resoldrà un dels problemes més importants. Que tenia plantejats el projecte de rehabilitació per a garantir els usos futurs, com és el tema de l’accessibilitat, amb la menor afecció possible al conjunt arquitectònic. A més, permetrà reduir considerablement la inversió necessària per a finalitzar el procés de rehabilitació, que encara necessitarà de més fases.

Altres actuacions previstes són la reparació del mur exterior. La restauració de diversos mosaics i de la fusteria interior de l’edifici, i també en la torre i el carener o cavalló de la teulada.

Finalment, conclou el primer edil: “Atés els criteris de la convocatòria, també incorporem al projecte aspectes d’arquitectura bioclimàtica com hem fet en altres edificis. Per exemple en el centre de dia per a persones majors dependents”. Així, se seguiran criteris d’eficiència energètica mitjançant conceptes d’inèrcia tèrmica i ventilació natural, entre altres. Es recorrerà a materials aïllants ecològics com ara la terrassa vegetalizada, i l’ús de plaques solars fotoelèctriques i també per a l’aigua calenta sanitària. Es limitarà així les necessitats de consum energètic, que es generarà amb fonts netes.