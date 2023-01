Subvenció important de la Generalitat

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha resolt la convocatòria de subvencions per a la implantació de noves recollides separades. Especialment bioresidus, millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència. Concretament, a Meliana li han correspost 140.713,25 € per la implantació del sistema porta a porta per a la recollida dels residus sòlids urbans, el fem.

Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris. “L’Ajuntament de Meliana ha fet una aposta decidida per un canvi real i efectiu en els resultats de la recollida separada dels residus al municipi. Per això hem apostat pel sistema hui més eficaç, la recollida porta a porta. Això ha estat molt valorat per la Conselleria i ens ha donat accés als fons europeus del Pla de recuperació, transformació i risiliència”. De fet, la convocatòria de les ajudes atorgava 20 punts per la implantació d’aquest sistema. Així, del total dels 70 punts obtinguts en la valoració. 20 han correspost al fet que s’haja implantat el nou sistema porta a porta. Uns altres 20 perquè la implantació afecta tota la població i 30 perquè abans no existia la recollida separada de bioresidus.

En el 2023 entra en vigor l’impost estatal

En aquest sentit, destaca la responsable de l’àrea: “El suport econòmic és un reconeixement a l’esforç, la implicació i el compromís de la ciutadania de Meliana i del seu Ajuntament. A donar una resposta decidida als reptes ambientals i de sostenibilitat que tenim plantejats com a societat davant del canvi climàtic”. Cal recordar que l’emergència climàtica ha provocat un canvi normatiu i legislatiu molt exigent en els temes mediambientals, també pel que fa als residus. S’han introduït conceptes com el pagament per generació. És a dir, que pague més qui més residus envia als abocadors. De fet, en el 2023 entra en vigor l’impost estatal que grava molt més l’abocament i al qual hauran de fer front els municipis.

A més, s’han fixat objectius molt exigents. Per al 2025 s’ha establit un objectiu del 55% de recollida separada en origen. Meliana partia d’un 11% amb el sistema de recollida anterior de contenidors oberts que s’ha utilitzat els últims trenta anys. Amb el primer mes complet de funcionament del nou servei porta a porta, el desembre passat. Ja s’ha situat en el 57%, fet que confirma l’eficàcia del porta a porta. Són mesures per a ajustar-se al nou marc que ve determinat per la Unió Europea, el Govern de l’estat, la Generalitat i, ara també, per l’Ajuntament.

La implantació a Meliana del sistema de recollida porta a porta

Finalment, Peris incideix: “Estem preparant accions perquè aquesta implicació de la ciutadania de Meliana a facilitar la posada en marxa d’aquesta transformació mediambiental des de l’àmbit local puga tindre incentius i estímuls per a continuar millorant. La primera acció seran uns bons per a consumir en el comerç local”. Accions que, tal com marca la normativa, només repercutiran en benefici dels veïns i de les veïnes de Meliana que estan participant en el funcionament del sistema porta a porta i estan ajudant a afavorir la disminució de l’enviament de residus del municipi als abocadors.

La implantació a Meliana del sistema de recollida porta a porta ja havia rebut recentment les primeres ajudes de la Diputació i de la Generalitat. Concretament, per part de la institució provincial s’ha atorgat una ajuda de 30.000 €, mentre que per part de la Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica també s’ha concedit una altra ajuda de 12.523,06 € per la contractació dels dos educadors ambientals que estan participant en el procés d’implantació del porta a porta. Totes les ajudes s’han atorgat en aplicació del Pla local de gestió de residus domèstics i assimilables de Meliana aprovat de manera definitiva el 23 de desembre de 2021 sense cap vot en contra ni cap al·legació. El pla estableix el porta a porta com el sistema més adequat per al municipi i que hui, segons totes les veus expertes, és el més eficaç per a la recollida separativa en origen.