L’Ajuntament de Meliana està realitzant una actuació de substitució de l’arbrat, i reparació de les voreres, del carrer Cid Campeador. Es tracta d’una inversió de 48.353,28 € que està executant l’empresa contractada per al manteniment dels jardins, Vivers Centre Verd

Com detalla la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris: “El tipus d’arbres que hi havia fins ara, braquiquítons, eren de creixement ràpid i no eren els més adequats per al carrer, ja que les voreres no són massa amples i les copes tocaven les façanes i els balcons i això obligava a fer podes severes.

A més, les arrels havien alçat les voreres que es trobaven en molt mal estat”. Així, l’actuació que s’està realitzant consisteix a substituir l’arbrat per tarongers amargs, de menor tamany i de creixement moderat. Una espècie que ja s’havia utilitzat per a substituir algun dels exemplars de braquiquítons al mateix carrer.

Alhora, explica la responsable: “S’estan ampliant els escocells de manera transversal, que ara seran de dos metres de llarg per un metre d’ample, i s’estan reparant les voreres alçades per les arrels”. Respecte de la vorera del parc Silvia Martínez, la decisió ha sigut no replantar arbres, en la mesura que els exemplars, ja grans, del parc mateix generen ombra suficient.

Finalment, conclou Peris: “Les pròximes dos actuacions previstes a les zones enjardinades o amb arbrat, per aquest ordre, són millores als parcs del nord, entre la plaça 25 d’abril i el carrer Rei en Jaume, i el replantejament de la zona del passeig Joanot Martorell”. En el primer cas, ja es feu un procés de participació pública i s’ha redactat el corresponent projecte. L’execució està prevista a càrrec del Pla d’inversions de la Diputació de València. I en el segon cas, l’Oficina Tècnica Municipal està en la fase prèvia de la redacció del projecte