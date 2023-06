Tapes, productes de proximitat, música, cultura i bona companyia. Eixos són els ingredients que aquest cap de setmana s’han utilitzat per a celebrar la vuitena edició de la fira gastronòmica del Mareny de Barraquetes.

Una fira que, poc a poc, ha anat congregant a més assistents. I que, edició rere edició, s’ha superat

‘Tasta el mareny’ ofereix a tots els seus assistents un tast de tota la gastronòmia que es troba a la localitat així com a la comarca

Una gran oportunitat també per a promocionar el mareny, que compta amb una ubicació privilegiada i que serveix per a dir-li a la gent

El tir d’eixida el van donar la mateixa nit de Sant Joan i ho van fer amb una de les manifestacions culturals més importants de les comarques de la comunitat valenciana, la dansà

I es que la bessant gastronòmica encaixa a la perfecció amb la cultural

A tasta al mareny des dels adults

Fins als més joves no han pogut faltar

Un cap de setmana en el que tots han gaudit. I en el que hi havien actuacions, espectacles i jocs per a tots els públics. Un monòleg, jocs amb unflables aquàtics, màgia i una concentració de motos vespa van ficar el colofó final a una fira que té per objectiu fer valdre la gastronomia local