Mercavalència invertirà 2 milions d’euros per reduir la dependència de les energètiques

El regidor de Comerç i alcalde en funcions, Carlos Galiana, s’ha reunit hui amb el gerent de Mercavalència, Pep Yubero, amb l’objectiu de concretar el pla de transició energètica de la societat mercantil, que preveu invertir dos milions d’euros per incrementar l’autoabastiment energètic i reduir així la dependència de les empreses energètiques en un 60 % en el subministrament de gas i en un 40 % en el de la llum.

Tal com ha assenyalat Carlos Galiana, “es tracta d’una inversió molt important, que es planteja en un moment clau. I és que, l’increment dels costos per la guerra d’Ucraïna i el xantatge energètic de Putin estan disparant fins a deu voltes la factura del gas i fins a quatre la de la llum. Açò per a Mercavalència, que consumix molta energia, suposa anualment una càrrega difícil de suportar. Però gràcies al treball fet amb anterioritat en l’anàlisi de com millorar els temes de transició energètica per a Mercavalència, ara podem plantejar estes inversions concretes que solucionaran esta problemàtica i que, a més, acabaran amortitzant-se de manera molt ràpida”.

Pel que fa a la llum, l’objectiu és arribar a un 40 % d’autoabastiment a través de plaques solars (actualment Mercavalència obté un 13 % aproximadament del seu consum per esta via), mentre que en el gas la idea és implantar una espècie d’economia circular, que aprofite la calor que generen els diferents equips i màquines en el procés mecànic i recuperar-la per a altres usos.

Yubero, qui ha insistit que es tracta d’un pla a mitjà termini, ha explicat que “tot el conjunt de mesures plantejades presenta un benefici addicional de descarbonització (reducció de CO 2 ) de Mercavalència en tota la seua activitat” i una “evolució en l’eficiència de totes les instal·lacions que intervenen en processos de fred i calor, basada en un model d’economia circular, on els subproductes prenen valor en la mateixa activitat”.

Esta inversió permetrà la sostenibilitat econòmica de l’activitat de Mercavalència fins que el mercat energètic s’estabilitze de les tensions alcistes de preus i posteriorment podrà generar menys costos de producció millorant les ràtios de rendibilitat a mitjà termini.