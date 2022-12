L’Ajuntament de València ha ingressat ja vora 1’9 milions d’euros a 1.032 comerços de proximitat gràcies a les ajudes per promoure nous comerços i per consolidar els existents. El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha destacat “l’esforç municipal per fomentar i reforçar l’activitat comercial de la ciutat”. Les ajudes són vora “400.000 euros més que l’any passat”, segons ha afirmat el regidor.

En este sentit, Galiana ha recordat que la quantia destinada per a estes ajudes, “creades pel govern de Joan Ribó, s’ha augmentat respecte a l’any anterior, quan des del govern municipal ja es va doblar el seu pressupost”. “En eixe moment vam assignar a esta partida vora un 120% més de diners que en 2020 per donar suport al xicotet comerç i ara continuem consolidant-la i incrementant-la”.

Les prestacions es dirigeixen a persones físiques i jurídiques, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic a la ciutat de València i siguen persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses.

Els conceptes pels quals l’Ajuntament pot aportar este ingrés extra als comerços de proximitat són el lloguer del local comercial, factures d’energia o de telèfon, la implantació de sistemes de qualitat, la realització de cursos de formació comercial no reglada, la participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic, així com despeses d’assessorament, assegurances o de campanyes de publicitat.

Esta convocatòria d’ajudes dóna suport a les iniciatives comercials a l’hora d’afrontar despeses corrents o desenvolupar millores del negoci o l’activitat. “Amb esta mesura es pretén fomentar el xicotet comerç, incentivar el manteniment i la creació d’este tipus d’empreses, així com millorar el mapa comercial de la ciutat de València”, ha dit Carlos Galiana.