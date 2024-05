Més de 1.000 persones es donen cita a Quart de Poblet per a jugar 28 hores seguides en una nova edició de JESTA

La XVII edició de les Jornades de Jocs de taula i Rol se celebrarà els dies 18 i 19 de maig en el col·legi San Onofre

El municipi celebra el Dia Mundial dels Museus amb una exposició sobre la història industrial local a través del Museu Virtual

Quart de Poblet acull la XVII edició de les Jornades de Jocs de taula i Rol JESTA 2023, una iniciativa organitzada per l’Associació Jocs Quart en col·laboració amb l’ajuntament. Els dies 18 i 19 de maig, Quart de Poblet rebrà a més de 1.000 persones a les instal·lacions del col·legi Sant Onofre, lloc de la celebració d’aquesta nova edició de JESTA on s’inclouen jocs d’estratègia i de tauler.

La trobada arrancarà el dissabte a les 10.00 hores i es prolongarà, de manera ininterrompuda, fins a les 14.00 hores del diumenge, per la qual cosa sumarà 28 hores de jocs i més activitats lúdiques. En la cita es presentaran totes les novetats de jocs, que conviuran amb els més clàssics i que mai passen de moda. Es posaran a la disposició dels i les assistents de material per a compartir les jornades lúdiques i es realitzaran sortejos entre els i les participants. Com en edicions anteriors, s’espera una gran afluència de persones procedents de diferents punts d’Espanya.

La joventut també tindrà protagonisme aquest cap de setmana a Quart de Poblet gràcies a la primera activitat del projecte Associa’t Quart, una iniciativa interassociativa impulsada per sis entitats del municipi. En aquesta ocasió, els Centres Juvenils Barranquet i La Cebollera i la Casa de Joventut L’Amagatall amb el seu grup de voluntàries han organitzat una edició especial de Quart de Nit, el projecte d’oci nocturn saludable per a adolescents, en el col·legi María Moliner. A partir de les 19.00 hores, es realitzaran activitats com a balls llatins, manualitats o karaoke.

Per a commemorar el Dia Internacional dels Museus, 18 de maig, l’àrea de Patrimoni i Turisme ha muntat l’exposició “Made in QdP. La història de la indústria a Quart de Poblet a través del Museu Virtual”. La mostra s’inaugurarà el divendres 17 de maig a les 18.00 hores, en l’edifici l’Estació, antiga Renfe, i, a continuació, es realitzarà, des d’aquest mateix punt, la ruta “Quart de Poblet d’ahir a hui”, en la qual es podrà conéixer els edificis històrics locals. Per a apuntar-se a aquesta activitat cal enviar un email a turisme@quartdepoblet.org o trucar al telèfon 961547597.

D’altra banda, els ´80 tornen, i d’una manera molt original, gràcies a l’espectacle de circ “The power of the 80’s”, en el qual es mostrarà la història d’Eddy Eighty, qui sempre va tindre un somni des que era xiquet: portar la música dels 80 al món del circ. El protagonista crearà un ambient d’humor i participació amb tècniques com els equilibris, malabars, verticals i dansa. La cita, el diumenge 19, a les 19.00 hores, en l’espai a l’aire lliure al costat de la biblioteca municipal.

Quant a activitats mediambientals, la Fundació Limne proposa una nit de ratpenats en el riu, en la qual es podran detectar la fauna del parc natural a través d’un aparell d’ultrasons. L’esdeveniment serà el dissabte, a les 20.30 hores i per a inscriure’s pots enviar un correu a participa@limne.org o telefonar al 654076533.

La nota musical la podrà la Societat Artístic Musical La Va unir, amb un concert gratuït el dissabte, a les 20.00 hores, a l’auditori. I per als qui s’estiguen preparant els exàmens finals, l’Ajuntament ha augmentat les hores d’obertura de la sala polivalent de la Biblioteca. Així, aquest espai estarà obert 18 hores i mitja de manera ininterrompudes de dilluns a divendres de 8.00 a 2.30 hores. Els dissabtes estarà disponible de 10.30 a 20.30 hores. Com a novetat, el consistori obri les seues portes per a oferir la sala d’actes per a estudiar, els dissabtes de 13.30 a 00.00 hores.