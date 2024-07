El termini es va obrir el passat dia 19 i conclourà a les 23:59h de hui dilluns. Fins a mitjan matì de hui, el número d’inscrits ja superava els 12.500, i es preveu que continue augmentant al llarg de la jornada

Les sol·licituds per a participar en el sorteig que donarà opció a la compra d’alguna de les llotges han de formular-se al web www.batalladeflors.com

Cada llotja té capacitat per a huit persones i un cost de 40 euros per llotja. L’Ajuntament ha tret a la venda en línia un total de 375 llotges, i reserva altres 50 per a la compra en taquilla

Més de 12.500 persones s’han inscrit ja per a participar en el sorteig en línia de les llotges de la Batalla de Flors, sorteig que es realitzarà demà dimarts a les 09.00 hores. Fins a mitjan matí de hui, el nombre de sol·licituds arribava a les 12.593, i es preveu que continue augmentant fins que concloga el termini a les 23.59 hores de hui dilluns.

Segons les bases de la convocatòria, les persones interessades a adquirir un de les llotges a sorteig per a participar en l’acte final de la Gran Fira de València havien d’inscriure’s prèviament en la pàgina web www.batalladeflors.com per a participar en el sorteig que dona opció per a la compra. Cada persona inscrita rep un número per a participar en el sorteig i un codi per a poder accedir en la web de venda.

L’Ajuntament trau a la venda mitjançant esta fórmula un total de 375 llotges, mentres que reserva altres 50 per a la compra en taquilla. Els qui encara vulguen optar per la possibilitat d’accés que dona el sorteig hauran d’accedir a la web i completar el formulari que trobaran en ella. El formulari d’alta en el sorteig només permet una inscripció per document identificatiu, adreça de correu electrònic i telèfon.

Demà, el sorteig

Una vegada arreplegats totes les dades, el sorteig per a poder comprar les llotges se celebrarà demà dimarts davant notari, a les 09.00 hores. Cada llotja té capacitat per a huit persones, i un cost de 40 euros per llotja.

El sorteig davant notari es durà a terme mitjançant un programa informàtic que emet 6 números a l’atzar, amb una separació mínima entre números de 73. Dels 6 números generats, els 5 primers seran els que iniciaran els trams de números premiats (72 per cada número més el mateix número: total 73 números x 5 trams = 365 números premiats) i el sext número marcarà l’inici de la llista d’espera (per si el titular d’algun número premiat no exercira el dret a compra).

El resultat del sorteig es publicarà en la web www.batalladeflors.com, i les persones seleccionades rebran una notificació en l’adreça de correu electrònic proporcionada en la inscripció. Quant a la llista d’espera, també podrà consultar-se a través de la pàgina web www.batalladeflors.com.

Finalment, la compra de les llotges es podrà efectuar a partir de les 08.30 hores del dimecres, dia 24, i fins a les 11.00 hores del dia 26. A partir d’eixe moment, si quedaren llotges no venudes, estes s’oferiran telefònicament a les persones de la llista d’espera, per rigorós orde de número. Estes persones podran exercir l’opció de compra fins a les 10.00 hores del dissabte 27 de juliol.

Quant a la compra de les llotges en taquilla, les persones interessades podran fer-ho el dissabte 27 de juliol, des de les 10.00 fins a les 13.30 hores o, si és el cas, fins que s’esgoten els tiquets.