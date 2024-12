Les línies d’ajudes inclouen suport per a la recuperació del potencial agrari

L’acte va comptar amb la participació de representants institucionals i tècnics d’AVA-ASAJA

Ahir, 5 de desembre, la Casa de la Cultura d’Alzira va acollir una xarrada informativa organitzada per AVA-ASAJA en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira per a informar sobre les ajudes dirigides als agricultors i ramaders afectats pels danys causats per la DANA.

L’acte, que va reunir més de 150 persones, va evidenciar l’alt interés del sector agrari per conéixer les línies d’ajudes aprovades pel Govern i la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de recuperar el potencial agrari i pal·liar els efectes devastadors en camps i cultius.

La sessió va estar presidida per l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, i va comptar amb la participació del regidor d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalvá; el vicepresident d’AVA-ASAJA, Bernardo Ferrer; el responsable dels Serveis Tècnics d’AVA-ASAJA, José Francisco Sales, i el president d’AVA Alzira, José España.

Durant l’exposició, es van detallar els passos a seguir per a accedir a les ajudes i es van aclarir nombrosos dubtes plantejats pels assistents, oferint així suport tècnic i assessorament als afectats.

Esta iniciativa reforça el compromís de les institucions i associacions amb el sector agrari, que busca recuperar la normalitat després de l’impacte de la DANA.