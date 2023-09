L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Regidoria d’Ocupació i Formació i l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) ha celebrat l’IV Fòrum d’Ocupació Ocupa’t, en el Complex Esportiu Municipal d’Alfafar (SUMA Fitness Club ALFAFAR) de 9 a 14 hores.

Aquesta jornada, ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuana i la regidora d’Ocupació i Formació, Noelia Moreno, com també ha assistit Antonio Galvañ Díez, director de Labora, és un espai destinat a realitzar entrevistes de treball de 15 minuts amb més de 40 empreses. Com a novetat, el fòrum ha inclós un taller de fotografia per al currículum, un punt d’informació i orientació laboral.

Un fòrum que té com a objectiu facilitar la trobada d’ocupació per als demandants i que les empreses mostren les seues ofertes i necessitats laborals.

Així ho ha declarat Sonia Amores, AEDL de Formació i Ocupació de l’ajuntament d’Alfafar, qui també ha posat de manifest aquelles professions en les quals s’ha observat falta de professionals, necessitats que han trasmés diferents empreses.

L’ajuntament d’Alfafar celebra cada any aquest Fòrum Ocupa’t amb l’objectiu de fomentar l’ocupació, la formació de les persones que volen millorar i augmentar les oportunitats laborals dels demandants i també el creixement de les empreses.