La regidora de Cultura, Dolors Gimeno, valora molt positivament el festival de música familiar celebrat aquest cap de setmana al Parc del Secanet

Tant des del punt de vista d’afluència de famílies com pel suport al sector cultural valencià.

El Festival Feretes de Catarroja s’ha convertit en una cita indispensable en el calendari cultural i d’oci de les famílies de Catarroja i de la comarca, amb un gran èxit en la celebració de la tercera edició del festival infantil, celebrat el passat cap de setmana.

El parc del Secanet va reunir a més de 2.000 persones al llarg del dia, des de les 10.00 del matí fins a les 19.00 hores, amb una programació musical, d’activitats, tallers i passacarrers per gaudir d’un dia dedicat culturalment a la població infantil amb els concerts de Marcel el Marcià i Dani Miquel amb els Ma-me-mi-mo-músics, Tin Robots amb l’espectacle ‘Beatles for kids’ i Rock en familia.

El festival també va tenir un moment molt especial amb la celebració dels quaranta anys de la revista infantil en valencià Camacuc, amb la bufada de veles i la cançoneta de felicitació amb Dani Miquel. La regidora de Cultura, Dolors Gimeno, explicava que «amb el festival reivindiquem el sector audiovisual i els grups en valencià per fer valdre el sector cultural en valencià, oferint a les famílies una jornada d’oci i fent protagonistes de la programació cultural als xiquets i xiquetes».

Enguany s’ha celebrat la tercera edició del Festival infantil que va començar a tindre lloc a Catarroja l’any 2022 amb la celebració de la Colla d’À Punt, amb la continuïtat de la trobada cultural infantil amb el nom de “Feretes i cançonetes”. Un esdeveniment familiar «que promou la cultura valenciana per al públic infantil, dos components imprescindibles des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja», ha afegit Gimeno.

Al llarg de dia, centenars de famílies van gaudir dels espectacles i la música, en una jornada cultura i d’oci al voltant de l’entreteniment amb tallers i activitats de joc i culturals, fomentant el «què el valencià estiga ben present com a element identitari a un esdeveniment que transmet els valors d’igualtat, respecte, diversitat i ciutadania que les ciutats educadores com Catarroja ens hem compromés a posar com eix vertebrador de poble, involucrant a les famílies en activitats culturals on els xiquets i les xiquetes siguen els protagonistes».