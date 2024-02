Més de 200 persones i 100 tractors de LA UNIÓ han tallat els accessos a PortCastelló en protesta per les importacions de països tercers fins a ser desallotjats per la policía

LA UNIÓ sol·licita la dimissió de la subdelegada del Govern, Antonia García Valls, per l’actuació desmesurada de la policia i impedir també l’accés dels tractors al port

Més de 200 persones a peu i 100 tractors de la Unió Llauradora han tallat hui els accessos a PortCastelló durant quatre hores. Per a denunciar la crítica situació que viuen els llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana a causa de les males collites i els alts costos de producció. Que es topen amb les importacions deslleials procedents de tercers països. A més de la insuficiència de les mesures posades en marxa i l’assetjament al qual està sotmés el sector.

LA UNIÓ sol·licitarà la dimissió de la subdelegada del Govern a Castelló, Antonia García Valls. Davant l’actuació de les forces de seguretat de l’Estat. Que han impedit l’accés de 100 tractors a les instal·lacions del port. Arribats des de diferents punts de la Plana Alta per a participar en la protesta.

També han procedit a desallotjar amb agressivitat d’un en un als concentrats que estaven asseguts. Pese al permís sol·licitat el passat 15 de gener i autoritzat per a la protesta i abans fins i tot de complir-se l’hora prevista de finalització que eren les 14 hores.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, qualifica de “lamentable i desmesurada l’actitud de la policia obeint ordres dels seus superiors que han impedit l’accés dels tractors a la protesta malgrat els molts quilòmetres que han fet per a arribar fins allí. Així com l’obligació de desallotjar les instal·lacions de mala manera als participants en la protesta. En una situació extraordinària amb el sector asfixiat és molt lamentable aquesta actitud. Per això demanem la dimissió de la subdelegada perquè no és tolerable el que hui se’ns ha fet”, denuncia Peris.

L’organització celebrarà quatre protestes més al llarg de de febrer. Després d’aquesta protesta en la capital de la Plana, iniciarà un calendari unitari de protestes en la Comunitat Valenciana al costat de totes les organitzacions agràries i cooperatives. En el port de Castelló el 15 de febrer, el 16 de febrer en Alacant i en el port de València el pròxim 22 de febrer.

Enmig d’aquestes accions de protesta conjunta hi haurà un punt fort amb una gran tractorada a Madrid el 21 de febrer. Per part de totes les organitzacions territorials de la Unión de Uniones i que finalitzarà a les portes del Ministeri d’Agricultura (MAPA) sota el lema “Ens sobren els motius”. Els tractors arribaran fins a Madrid des de totes les comunitats autònomes, inclosa la nostra.

L’organització considera que hi ha suficients motius de pes per a convocar al sector a la mobilització i d’ací aquest calendari tan ampli i complet. “La competència deslleial de les importacions que no respecten les normes que ens imposen a nosaltres. Els olivicultores i viticultors valencians s’han quedat fora de les ajudes de totes les Administracion. Els cerealistes han tingut mala collita i baixos preus igual que molts altres sectors.

El Govern signa un acord internacional per a retirar les ajudes al gasoil agrícola. Els ramaders continuen sacrificant animals per uns plans de sanitat irracionals i patint els efectes de la falta de pastures. L’aprovació constant de noves exigències ambientals ens carreguen de més costos i més burocràcia”, són alguns dels assumptes sense resposta.

També insisteix LA UNIÓ que “els ports de la Comunitat Valenciana fomenten les bonificacions per a l’entrada de productes agraris importats. El Govern incompleix les lleis i les sentències dels tribunals com la del contracte de doble tarifa per al regadiu quan hi ha un increment de cost per la sequera i es rega més i més car. No s’atallen els danys als cultius que provoca la fauna salvatge, les assegurances agràries són cada vegada més cars i protegeixen menys. Sobren les raons per a eixir al carrer una altra vegada i a més durant diversos dies”, opina l’organització agrària.